Общество

Большинство читателей ПЛН выступают за снос бывшего кинотеатра «Октябрь»

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей выступают за снос бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1427 человек.

Предложение снести здание «Октября» поддержали 77.86% опрошенных. 11.49% читателей считают, что здание следует использовать для показа фильмов.

2.87% желают видеть там современное выставочное пространство, а 2.8% - библиотеку. Часть читателей (2.24%) просят сделать со зданием кинотеатра все что угодно, главное - привести его в порядок.

Лишь 1.47% опрошенных нравится проект молодежного лофта, а 0.63% считают, что в центре Пскова не помешает наличие спортивного центра.

Кроме того, 0.42% респондентов хотят видеть на месте кинотеатра торгово-развлекательный центр с кафе и ресторанами, а 0.21% читателей проголосовали за создание гостиницы.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос - нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?