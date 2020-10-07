Общество

Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» планируется провести до середины 2022 года

Контракт на проектирование реконструкции кинотеатра «Октябрь» под библиотеку планируется заключить в текущем году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Он напомнил, что бывшее здание кинотеатра передается в муниципальную собственность, и туда планируется перенести историко-краеведческую библиотеку им. И. Василева. «В бюджете уже есть около 320 млн рублей на реконструкцию здания. Задача - сделать там библиотеку самого современного вида, а, помимо библиотеки, сделать там центр общения или молодежный лофт», - пояснил глава администрации.

«Как это будет называться, не принципиально. Это будет центр, где можно будет общаться друг с другом. Там будет скоростной Интернет, чтобы можно было обмениваться данными с другими библиотеками. Считаю, такой объект будет хорошим подарком для города», - добавил сити-менеджер.

Ввод здания в эксплуатацию планируется на середину 2022 года.