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Общество

Родители встали на защиту учителя девочки, сорвавшейся с 9-метровой высоты в «Раздолье»

08.10.2020 10:09|ПсковКомментариев: 0

Родительский комитет класса, в котором учится 15-летняя девочка, сорвавшаяся с 9-метровой высоты в веревочном парке «Раздолье», встал на защиту ее классного руководителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управления образования администрации Пскова.

Как отметили в управлении, данное мероприятие не значилось в планах воспитательной работы школы и класса.

Учитель глубоко переживает случившееся: в настоящее время классный руководитель находится на больничном.

Напомним, 3 октября несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения вместе с другими детьми из класса была допущена на территорию веревочного парка в ООО «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5А) без сопровождения родителей. При прохождении одного из маршрутов, расположенного на высоте 9 метров над землей, будучи не пристегнутой страховочными карабинами к страховочному тросу, она потеряла равновесие и упала на землю, получив тяжкие телесные повреждения.

На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, по факту получения несовершеннолетней псковичкой тяжких телесных повреждений при посещении веревочного парка в ООО «Раздолье».

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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