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Общество

Поезда Нелидово – Великие Луки в октябре будут курсировать по измененному расписанию

09.10.2020 13:29|ПсковКомментариев: 0

В отдельные дни октября отменяются пригородные поезда Нелидово – Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. 

В целях модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Нелидово – Великие Луки в отдельные дни октября отменяются следующие пригородные поезда:

  • № 6803 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Старая Торопа (19, 21, 23, 26, 28, 30 октября);
  • № 6804 Великие Луки – Нелидово на участке Старая Торопа – Нелидово (19, 21, 23, 26, 28, 30 октября);
  • № 6951 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Земцы
  • (19, 26 октября).

19 и 26 октября поезд №6951 по направлению Земцы – Великие Луки следует с изменением расписания (отправление из поселка Земцы в 4:10, прибытие в город Великие Луки в 7:27).

Подробнее с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте и на информационных стендах АО «МТ ППК».

Также актуальную информацию о графике движения поездов всегда можно узнать на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Теги: #великие луки #РЖД #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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