Общество

Звезд старшего поколения зажжет акция «Нужные люди» в Псковской области

Начались съемки видеороликов с вдохновляющими историями из жизни людей старшего поколения. Первыми героями станут 85-летняя руководительница хора и 71-летний создатель общественных пространств. Новых участников может предложить каждый житель Псковской области. Они станут примером для всей страны. Ролики будут опубликованы в соцсетях и на ПЛН, также читатели примут участие в голосовании.

Псковская область присоединилась к акции «Нужные люди», объединившей 15 регионов. В каждом из них будут сняты видеоролики о людях старшего поколения. О тех, кто ежедневно своим примером доказывает, что «серебряный возраст» - время для активной жизни. Они создают творческие коллективы, развивают волонтерскую деятельность, прокладывают туристские маршруты, благоустраивают дворы, поддерживают нуждающихся. Они — нужные люди. В первую очередь, для всех нас. Они передают следующим поколениям свои мудрость и опыт. Они реализуют свои идеи и вовлекают в это окружающих.

«Мы хотим выявить лидеров, активно участвующих в жизни общества, сплачивающих людей вокруг себя», - рассказывает Алина Захарова, заместитель директора учебного центра «Знания», который в Псковской области организует акцию «Нужные люди».

Если рядом с вами есть активный, креативный, полный энергии и жизненной силы человек в возрасте, посеребрившем виски, срочно высылайте заявку на съемку ролика о нем.

Как предложить героя для видеоролика:

2. Отправить заявку на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а.

3. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Заявки принимаются до 23 октября. Ролики будут опубликованы в сообществах «Нужные люди» и «Учебный центр "Знания"» «ВКонтакте» и на страницах Псковской Ленты Новостей. Со 2 по 8 ноября на сайте ПЛН пройдет голосование. Участники акции и победители голосования получат награды 13 ноября.

Акция реализуется в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.

Ролики, снятые в Псковской области лягут в основу итогового видео, которое объединит в себе истории из разных регионов.

Организаторы уже получили две заявки от жителей Пскова. В качестве героев первых роликов предложены 85-летняя худрук народного хора «Родники» Зинаида Вячеславовна Порубай и 71-летний Олег Павлович Ищенко, проектирующий общественные пространства. В частности, по его проекту в этом году был строен сквер в микрорайоне Овсище.

Людей старшего поколения в нашей стране можно сравнить с морозостойкими цветами. Потрясения, выпавшие на их долю, только добавили жизненных сил. Пока можем, мы должны черпать из этого источника и дать нашим бабушкам и дедушкам возможность почувствовать: «Нужные люди» - это про них.