Общество

Александр Котов: Каждый день я начинаю с просмотра Псковской Ленты Новостей

В 2020 году Псковская Лента Новостей отмечает свое 20-летие. За эти годы издание прошло серьезный путь. Возникнув на рубеже веков как СМИ, призванное снабжать оперативной информацией газеты, теле- и радиокомпании, ПЛН превратилась в полноценный интернет-портал, на котором размещаются не только новости, но и комментарии, аналитические статьи, интервью, фото- и видеорепортажи.

Мы решили узнать, как сегодня воспринимают наше издание лидеры общественного мнения, известные псковские политики, успешные бизнесмены и активные общественники.

Так, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, что свой рабочий день неизменно начинает с аналитики и новостей, опубликованных на Псковской Ленте Новостей. По словам спикера регионального парламента, он получает полную информационную картину жизни нашего региона.

- Александр Алексеевич, помните ли вы, как открыли для себя Псковскую Ленту Новостей?

- Да, конечно, помню. Это был период, когда электронные средства массовой информации еще только начали развиваться, да и компьютерная техника была еще на начальном этапе развития. Тогда впервые появился и такой новостной формат - онлайн. Конечно, это было интересно, это привлекало внимание. Потому что можно было оперативно ознакомиться со всеми происходящими событиями – они сразу появлялись в ленте.

Привлекали внимание и крупные публикации на ПЛН. В то время я работал заместителем главы администрации Псковской области и курировал вопросы местного самоуправления. Некоторые острые статьи, которые выходили на Псковской Ленте Новостей, даже обсуждались на политпланерках руководства области. Тогда это даже было немного удивительно, но на самом деле это правильно, потому что реакция на все события, которые происходят в регионе и тем более на острые публикации, может быть, даже скорее критического плана в отношении власти, должна быть.

- Изменилась ли Псковская Лента Новостей за 20 лет?

- Псковская Лента Новостей, разумеется, менялась вместе с развитием электронных средств массовой информации. Сначала это был просто новостной сайт, постепенно он вырос в медиахолдинг, который включает в себя уже несколько информационных ресурсов. В частности, появилось «Эхо Москвы» в Пскове - очень хорошая радиостанция, на мой взгляд. Дискуссии в ее прямых эфирах привлекают людей, они задают вопросы, получают ответы, интересуются происходящим в регионе. Всегда интересно послушать местное политическое СМИ, я, например, часто в своей машине слушаю радиостанцию «Эхо Москвы» в Пскове, из ее эфиров можно почерпнуть много полезного по работе.

Знаю многих сотрудников, которые работают сегодня в холдинге «Гражданская пресса». С уважением к ним отношусь, доверяю им, всегда с удовольствием принимаю участие в эфирах, мне самому интересно подискутировать на разные темы. При этом у меня принцип - я никогда не предлагаю заранее подготовить вопросы. Мне более интересна дискуссия, когда тебе могут задать совершенно неожиданный вопрос. Живая дискуссия способствует тому, чтобы найти истину в споре. При этом важно не только сразу находить ответ - за все слова нужно нести ответственность.

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В какой-то период времени на портале появился форум, по которому можно было оценить читательский интерес. Читатели тоже пытались выразить свою точку зрения, однако анонимность не предполагала ответственности за свои слова. Зачастую там были комментарии не только провокационного, но и оскорбительного характера. В какой-то момент я, например, просто перестал читать форум и обращать на него внимание.

Я был среди тех, кто высказывал идею о том, что форум должен быть более цивилизованным, с обязательной авторизацией. Конечно, даже сейчас анонимность осталась. Я считаю, что это неправильно. Если человек хочет высказаться по какому-то событию, он должен делать это от своего имени, понимая всю свою ответственность.

Нужно идти по пути конкретной регистрации. В том же Facebook люди комментируют под своим именем. Когда ты видишь, кто высказывается, дискуссия намного интереснее, на мой взгляд. Я думаю, что со временем мы к этому придем и в средствах массовой информации.

- Какие публикации на ПЛН вам запомнились больше всего?

- Мне очень нравятся политические обзоры на Псковской Ленте Новостей. Это обстоятельная аналитика, видно хорошее знание происходящих политических процессов. Может быть, она не всегда безупречна, но для того, чтобы совсем уж четко писать о политике, нужно быть внутри ее процессов, а не только наблюдать их со стороны. Я так критично отзываюсь, потому что сам нахожусь внутри, и у меня может быть немного другая оценка, и не всегда она совпадает с той, что пытаются донести авторы публикаций. Тем не менее аналитики ПЛН очень часто обращаются к истории, вспоминают о том, каким образом политическая ситуация в регионе развивалась, дают это в сравнении, и это всегда интересно читать.

Самое главное, что на ПЛН всегда дают возможность высказать разные точки зрения. По сути, это площадка для разных позиций, а читателю самому нужно сделать выбор, кто прав, а кто виноват, образно говоря. Мне кажется, это главное, что должно быть в любом средстве массовой информации, тем более, в электронном.

У Псковской Ленты Новостей видна эта независимость, желание показать разные точки зрения. Мы даже иногда видим мнения совершенно неожиданных людей. Тем не менее это всегда интересно. Точка зрения редакцией при этом не навязывается, ты всегда волен сам сделать выводы на основе прочитанной информации. Если ПЛН и дальше будет развиваться в этом направлении, то это пойдет на пользу всем – и редакции, и читателям. Я считаю, что так должно быть и так будет, судя по тому, как нацеливает редакция своих сотрудников.



«ПЛН в первом чтении». На сессии областного Собрания депутатов.

- Что для вас Псковская Лента Новостей сегодня?

- Для меня это важный ресурс. Просмотр новостей я начинаю именно с Псковской Ленты Новостей, благодаря чему у меня складывается полная картина региональной жизни.

К слову, я уже говорил об этом, когда ПЛН отмечала 15-летие. С тех пор ничего не изменилось, я как и раньше, просмотр новостей начинаю с сайта Псковской Ленты Новостей. Там всегда можно найти самые свежие региональные новости, информацию о самых разных событиях и не только политических.

В течение дня также просматриваю ленту, и это позволяет быть в курсе всего важного, что происходит. Я думаю, многие делают так же.

- В областном Собрании депутатов представлено пять политических партий, как вы считаете, насколько полно их позиция отражена на сайте Псковской Ленты Новостей?

- Как я уже говорил, Псковская Лента Новостей предоставляет возможность высказать свою точку зрения всем, в том числе и политическим партиям, представленным в Псковском областном Собрании. Другое дело, может быть, не всегда мы эту возможность используем в полной мере. Редакция всегда откликается на любые просьбы. Если вы хотите о чем-то рассказать, чем-то поделиться, выступить с какой-то идеей или заявлением, вас с интересом выслушают. Мы видим, что на сайте отражены разные точки зрения. Иногда бывают очень острые комментарии, порой возникает дискуссия - это жизнь, она находит свое отражение в Псковской Ленте Новостей, и это очень важно.

Я доволен тем, как освещается деятельность законодательного органа власти, и как председатель областного Собрания депутатов могу сказать, что нам очень комфортно сотрудничать с Псковской Лентой Новостей. Мы не обижаемся на критику, наоборот, ее приветствуем. Будем продолжать сотрудничество. Нам не просто комфортно работать с Псковской Лентой Новостей, но и интересно.

Я хочу поздравить Псковскую Ленту Новостей с очередной круглой датой, пожелать успешной работы, чтобы редакция сохраняла и развивала все лучшее, с чем пришла к сегодняшнему дню. Также хочу пожелать, чтобы ПЛН всегда оставалась площадкой для дискуссий, для выражения разных точек зрения, чтобы всегда призывала своих читателей к размышлению.