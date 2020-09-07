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Общество

ПЛН. 20 лет вместе с вами

07.09.2020 15:59|ПсковКомментариев: 2

Ты помнишь, как всё начиналось -
Всё было впервые и вновь,
Как строили лодки, и лодки звались
Вера, Надежда, Любовь.
«Машина времени»

Псковской Ленте Новостей исполняется 20 лет. Да-да, ПЛН - ровесница века, родилась на рубеже тысячелетий - а время летит очень быстро. Вот и круглая дата, которая красиво - дважды - рифмуется с 2020-м, подоспела. По этому поводу редакция в ближайшие месяцы проведет столь любимые читателями акции и конкурсы с оригинальными призами, обязательно отметит всех друзей и партнеров, сотрудничество с которыми мы очень ценим. Планируем, если позволит ситуация с коронавирусом, устроить большой праздник - не хуже того, что был организован на 15-летие ПЛН. К слову, многие из тех, кто до отказа заполнили зал академического театра драмы в декабре 2015-го, до сих пор с теплотой вспоминают уникальный радиоспектакль на сцене дрампуша. Повторяться не будем, но удивить - постараемся. Разумеется, готовим мы и другие многочисленные сюрпризы. Всё это впереди - а пока до юбилейных речей и поздравлений дело не дошло, давайте вспомним, как всё начиналось и какими были эти годы для Псковской Ленты Новостей, наших читателей и общества.

… Двадцать лет назад всё было по-другому. Это всегда, о любом продолжительном периоде времени, так можно сказать. Но тут, если мы ведем речь о начале XXI века и развитии масс-медиа, - случай особый. Одно дело - 20 лет до наступления эры бурного научно-технического развития, и совсем другое - последние десятилетия, которые очень сильно изменили всё вокруг, в том числе СМИ. Одним напомним, а для кого-то из юных сказанное, возможно, окажется новостью и откровением: всего-то 20 лет назад и компьютеры были в диковинку, и интернет только появлялся - мало у кого была возможность им пользоваться. Это уж не говоря про ныне доступный едва ли не каждому мобильный интернет, которого в то время, естественно, не было вовсе. Вообще кнопочные телефоны (а других не существовало) встречались у единиц, стоили невероятно дорого и считались предметом роскоши, их и увидели-то псковичи впервые всего за несколько лет до описываемых событий, у заезжих политтехнологов на губернаторских выборах-1996. Всё это мы подробно напоминаем для лучшего понимания реалий 2000-го - возвращения в период, когда интернет был распространен еще так слабо, что, по воспоминаниям старожилов, в первый год работы редакция ПЛН вынужденно дублировала свои новости руководителям организаций и предприятий по факсу. Кстати, в то время многие коллеги не верили в новый информационный проект, считая, что электронные масс-медиа никогда не победят бумажные СМИ. 

Так или иначе, ПЛН была тут пионером - первым полноценным информационным интернет-ресурсом в регионе. Вначале снабжала традиционные СМИ новостями, а затем постепенно вышла за рамки работы информагентства, шаг за шагом превращаясь в интернет-газету, с авторскими статьями, аналитическими обзорами, очерками и интервью, подготовленными штатными сотрудниками издания.

ПЛН - это жизнь! Участницы конкурса «Мисс Псков» на «Большом тест-драйве Псковской Ленты Новостей». Сентябрь 2012 года

Следующий этап в жизни Псковской Ленты Новостей - огромный интернет-портал, на котором читатель должен найти всё - как говорится, «все жанры, кроме скучного», плюс интерактивные формы коммуникации. Еще, разумеется, качественный информационный контент, эксклюзивные материалы, четко выраженная журналистская позиция. И здесь следует напомнить, что в разные годы наше издание возглавляли Надежда Назаренко, Дарья Морозова, Александр Машкарин, Марина Кулешова, Алексей Голубев, Александр Савенко и другие известные псковские журналисты. Каждый из них, как и постоянные авторы Псковской Ленты Новостей - такие, как Александр Донецкий, Константин Калиниченко, Алексей Овчинников, Юрий Моисеенко, Игорь Докучаев, Илья Петров, Константин Шморага, Юлия Магера, Виктория Голубкова и многие другие - внесли в эту своеобразную летопись Псковской Ленты Новостей что-то свое, вписали в нее собственные яркие страницы.

«ПЛН в первом чтении». На сессии областного Собрания депутатов

Ежедневно «полную картину жизни» для вас пишут Анна Спиридонова, Татьяна Иванова, Ксения Кулакова, Олеся Скрипченко, Михаил Синев, фотокорреспондент Вадим Боченков и другие. Отдельного упоминания заслуживает тема сотрудничества ПЛН с внештатными авторами - десятками региональных журналистов, публицистов, общественных деятелей, политиков.

Следуя запросам аудитории, Псковская Лента Новостей создала целый ряд оригинальных тематических проектов, в их числе - «ПЛН-Церковь», поистине уникальный медиа-проект, реализуемый по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и посвященный деятельности Русской православной церкви в нашем регионе.

Большой читательский интерес и широкий резонанс неизменно вызывают ежегодные проекты ПЛН «100 псковских миллионеров» и «100 самых влиятельных псковичей» (кстати, составление очередных рейтингов не за горами - так что не пропустите). Продолжит ПЛН и совместные проекты с другими СМИ, входящими в медиахолдинг «Гражданская пресса» - прежде всего, с наиболее популярным в регионе разговорным радио «Эхо Москвы» в Пскове. Комментарии участников программ, стенограммы и текстовые версии передач регулярно появляются на страницах Псковской Ленты Новостей.

Большая политика. Губернатор Михаил Ведерников подводит итоги президентских выборов в Псковском дискуссионном клубе, открытом при участии ПЛН. Март 2018 года

Более десяти лет назад редакция открыла собственный Общественный пресс-центр ПЛН. В нем проведены сотни пресс-конференций и круглых столов с участием представителей СМИ. Их участниками становились руководители органов государственной власти и местного самоуправления, известные политики, общественники, представители культуры и научного сообщества, руководители крупных коммерческих организаций, гости (в том числе иностранные) нашего города.

«И тут я говорю Рональду Рейгану...» Экс-советница президента США Сюзанна Масси в пресс-центре ПЛН. Май 2016 года

Раскроем один из ближайших планов: совсем скоро на площадке пресс-центра ПЛН пройдет презентация новой книги писателя Романа Романова, в прошлом сотрудника администрации Псковской области, а ныне - заметного партийного деятеля в Москве.

Меняясь сама, Псковская Лента Новостей внимательно следила за переменами в стране и регионе. Говоря об общественно-политической ситуации, точно так же можно сказать: 20 лет назад всё было иначе - не так, как сейчас. Разве что Владимир Путин уже был главой государства (кстати, так совпало, Псковская Лента Новостей и президент, образно говоря, ровесники: впервые ВВП избрали в марте 2000-го, незадолго до рождения ПЛН). Если серьезно, то время, конечно, было другое - мы только-только пережили 1990-е, которые в то время не принято было называть исключительно «лихими» - отношение к ним было неоднозначное.

Да, трудное, переломное, но все-таки время перемен, открывшихся возможностей, время реальной политической борьбы, когда присутствовало ощущение, что от тебя что-то зависит - и вот об этой стороне жизни многие сейчас вспоминают и ностальгируют.

ПЛН всегда была политическим СМИ. Она создавалась в период реальной политической борьбы, острых публичных конфликтов, конкурентных выборов: у нас в середине 1990-х то Александр Невзоров депутатом становился, несмотря на позицию тогдашнего губернатора Владислава Туманова, то не вылезавший из области Владимир Жириновский на раз «уделал» партию власти и посадил в губернаторское кресло Евгения Михайлова, то последний уже в 2000-е проиграл Михаилу Кузнецову. Собственно, политической конкуренции и «боданиям» за губернаторский пост ПЛН и обязана своим рождением. На рубеже веков, шагая в ногу со временем, команда Кузнецова создала свой интернет-ресурс. Несколько позже свое информагентство появилось у команды действующего губернатора. Кстати, и тогда, и в дальнейшем мы не раз наблюдали попытки власти повторить, сделать в сфере масс-медиа что-то подобное.  При этом ПЛН за годы работы доказала свою эффективность по сравнению с государственными СМИ. Напомним, что c 2007 года ПЛН - абсолютный лидер Псковской области по показателям посещаемости. Несмотря на многочисленные попытки подконтрольных власти СМИ изменить это положение, статус-кво не изменился. Регулярно озвучиваемые государственными медиаменеджерами амбициозные планы в духе «догнать и перегнать» так и остаются нереализованными. 

«Наш бог - свобода слова» Мэтр российской журналистики, главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на круглом столе в пресс-центре ПЛН. Апрель 2017 года

Все двадцать лет своего существования ПЛН стремилась честно рассказывать читателям о сути происходящего в стране и регионе, помогала быть в курсе событий и держать руку на пульсе событий. Информируя о событиях, явлениях, феноменах региональной общественной жизни, ПЛН, как нам представляется, сама стала в определенном смысле феноменом, когда границы между читателем и автором зачастую стерты. А Псковская Лента Новостей в восприятии аудитории уже больше, чем просто СМИ - как выразился один из известных псковских деятелей: если ПЛН не написала о событии, то его, скорее всего, и не было.

Лидеры региональных партийных отделений в радиоспектакле в честь 15-летия ПЛН на сцене Псковского театра драмы. Декабрь 2015 года

Нам всегда было очевидно, что необходимо соответствовать запросу читателей на получение достоверной информации и мнений всех заинтересованных сторон. При этом в стремительно меняющемся мире чрезвычайно важно давать такую информацию не просто оперативно, а максимально быстро, фактически в режиме реального времени. Само время диктует новые стандарты и дает всё новые возможности доносить информацию до читателя, как говорится, с пылу с жару, и комментировать по горячим следам - интернет в каждом мобильнике, социальные сети, мессенджеры и т. д. 

В настоящее время ПЛН имеет самую большую среди региональных СМИ группу в социальной сети «ВКонтакте» - она объединяет около 77 тысяч человек. Стремительное развитие получил и телеграм-канал Псковской Ленты Новостей, занимающий по числу подписчиков 1-е место среди псковских масс-медиа.  

Новости спорта и культуры, политические обзоры, криминальные сводки и еще около 100 публикацией ежедневно - так Псковская Лента Новостей пишет «полную картину жизни»

Впрочем, в этой каждодневной погоне за новостями и показателями мы старались не забывать о главном - о том, что работаем для читателей, общества, прежде всего - жителей Псковской области.

У нас некоторые любят кричать, что они - независимые СМИ, а остальные им в подметки не годятся. Однако мерило всего, главный критерий - доверие читателей, их интерес к тем или иным изданиям. И когда тебя читают 30 человек и при этом ты заявляешь, что независим и влиятелен, это смешно. Сама собой на память приходит шутка о «самой независимой стране», от которой ничего не зависит. 

Вот обо всем этом нам приходится регулярно напоминать критикам со всех сторон. Нас, бывает, упрекают: власть - в том, что обращаем внимание на какие-то неприглядные стороны жизни, критикуем, в общем, как говаривала одна теленачальница, не «лакируем действительность». Власть порой обижается, иногда даже грозит... А с другой стороны, оппозиция, наоборот, обвиняет: мол, вы не боретесь с правителями, не кричите вместе с нами: «Долой! Позор! Доколе?!» Однако, по нашему твердому убеждению, бороться с любой властью - это не задача СМИ. При этом ПЛН готова к сотрудничеству и открыта для диалога со всеми общественно значимыми силами, но не служит ни власти, ни оппозиции — мы работаем для читателей, им и служим. Данный принцип для нас основной, и пересмотру не подлежит.

Очевидно, именно это объясняет, почему к своему 20-летию ПЛН подходит, сохраняя доверие читателей и позиции безусловного лидера регионального информационного пространства по всем основным показателям - посещаемости, индексу цитируемости, рейтингу влиятельности и др. Дабы не быть обвиненными в нескромности, уточним: этот статус - не какая-то заслуга редакции, а прежде всего - достижение многотысячного сообщества, можно сказать, большой семьи читателей, друзей и партнеров ПЛН. Участие каждого из вас в жизни старейшего регионального интернет-портала очень ценно. Именно вас мы поздравляем с 20-летием ПЛН. И будем, как прежде, вместе!

Искренне ваша ПЛН

Источник: Псковская Лента Новостей
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