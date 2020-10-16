Общество

Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 19 октября

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» начнется в Псковской области 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Главная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Псковичи также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, высказать свои пожелания и предложения по организации этой деятельности.

УКОН УМВД России по Псковской области обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

«Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, обращайтесь по круглосуточному "телефону доверия" УМВД - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49 или по круглосуточному телефону ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" - (8112) 56-60-16», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сообщение можно отправить на сайте УМВД России по Псковской области 60.мвд.рф/request_main.

Организатором акции в регионе выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.