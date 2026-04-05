ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию появится в России в этом году, рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

«На зеленую косметику и бытовую химию», - сообщил он, отвечая на вопрос РИА Новости, какие ГОСТы планируется принять в 2026 году.

Он добавил, что Роскачество делает большую линейку зеленых стандартов с повышенными экологическими характеристиками. Кроме ГОСТа на зеленую косметику, также разрабатываются стандарты на зеленый офис и зеленое жилье.

Ранее сообщалось, что появились ГОСТы на щи, борщ и бутерброды.