Общество

Псковским школьникам запретили посещать торговые центры без взрослых

В Псковской области несовершеннолетним запретили посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ от 15 марта № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», опубликованный на сайте нормативно-правовых актов региона.

Кроме того, на период осенних каникул, установленных для обучающихся общеобразовательных организаций, приостановлено действие на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом проездных билетов для школьников с продлением срока действия таких проездных билетов после истечения периода осенних каникул.

Изменения в указ губернатора вступают в силу с 17 октября.