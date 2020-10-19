Общество

Псковская область принимает участие в проекте профориентации «Билет в будущее»

Псковская область принимает участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

С сентября по октябрь в реализации проекта «Билет в будущее» уже приняли участие около 3,4 тысячи учащихся из районов области.

Практические профориентационные мероприятия в формате профессиональных проб учащиеся Псковской области проходят до конца ноября по следующим компетенциям: парикмахерское искусство, лечебная деятельность (фельдшер), фармацевтика, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, социальная работа, сухое строительство и штукатурные работы, ветеринария, документационное обеспечение управления и архивоведение, графический дизайн и производство мебели.

Работа ведется на площадках партнеров проекта: Великолукского политехнического колледжа, Великолукского медицинского колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псковского агротехнического колледжа и Псковского политехнического колледжа.

Вход на онлайн-платформу проекта доступен для всех. Без регистрации можно пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или их законные представители. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте bilet.worldskills.ru и пройти тестирование по профессиональной ориентации.

Кроме того, с 23 октября по 23 ноября в рамках проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» будет реализован новый формат фестиваля профессии «Билет в будущее». Мероприятие будет проводиться в рамках чемпионата Worldskills Hi-Tech - это комплексная профориентационная площадка для единовременного проведения практических мероприятий в форматах «Урок профессионального мастерства» и «Онлайн Try-a-Skill» для всех субъектов России. Все активности участники проходят по средствам платформы «Билет в будущее» под руководством опытного наставника в формате вебинара через приложение Zoom или другие средства видеоконференцсвязи.

Организатор проекта «Билет в будущее» - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)»