Общество

Голикова выступила против возвращения к бюджетной медицине

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против возвращения к бюджетной медицине. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном на сайте РАНХиГС.

«Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине», - заявила вице-премьер.

По словам Татьяны Голиковой, поправки в Конституцию подтвердили страховые принципы в сфере как пенсионного, так и социального страхования. «Коль скоро Конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины», - отметила вице-премьер.

По мнению Татьяны Голиковой, при бюджетной медицине количество денег на здравоохранение зависит от текущего состояния бюджета. «Мы с вами будем наблюдать большее или меньшее количество денег на здравоохранение. Особенно это будет характерно для регионов России, потому что, как правило, основной дефицит складывается там», - рассказала она.

Вице-премьер полагает, что «поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов». Это приведет к негативному эффекту из-за дифференциации по регионам «несмотря на все механизмы выравнивания».

«Учитывая высказанную позицию Татьяны Алексеевны, вице-премьера, курирующего социальную сферу, совершенно не понятна сегодняшняя позиция Минздрава, который настойчиво пытается добиться принятия поправок в закон об ОМС, разрушающих страховую систему медицины в России», - прокомментировал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Перевод федеральных медицинских учреждений на прямое финансирование и контроль со стороны ФОМС - это шаги, идущие вразрез с основным направлением развития здравоохранения, ориентированным на страховую медицину. Разделение системы здравоохранения на две части - с участием страховщиков, обеспечивающих проведение экспертиз и контроль качества медицинской помощи, и без них - первый шаг к сворачиванию страховой медицины. Это приведет к нарушению прав пациентов на выбор медицинского учреждения и общему снижению качества медицинской помощи», - поделился глава ВСС.