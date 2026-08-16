Минздрав: К 2030 году число приверженцев ЗОЖ в России увеличится в 1,5 раза

Федеральный проект «Здоровье для каждого» поможет увеличить число россиян, которые ведут здоровый образ жизни, в 1,5 раза к 2030 году, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
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Замминистра уточнила, что в рамках проекта планируется создание 670 центров здоровья с обновленным функционалом и современным оборудованием, которые позволят выявлять факторы риска и предриска, проводить динамическое наблюдение пациентов, а также внедрять новые технологии сбережения здоровья и активного долголетия, пишет ТАСС.
Евгений Котова подчеркнула, что государство создает условия для сохранения и улучшения здоровья россиян, а Минздрав предлагает инновации, однако конечный результат невозможен без личной ответственности человека за свое благополучие.