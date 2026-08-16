Минздрав: К 2030 году число приверженцев ЗОЖ в России увеличится в 1,5 раза

Федеральный проект «Здоровье для каждого» поможет увеличить число россиян, которые ведут здоровый образ жизни, в 1,5 раза к 2030 году, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

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«Министерством здравоохранения Российской Федерации разрабатывается и реализуется федеральный проект "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавший в 2025 году. Итогом проекта станет увеличение к 2030 году числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза», — сказала Евгения Котова, приветствуя участников Всероссийского фестиваля здорового образа жизни «Здорово на все сто».

Замминистра уточнила, что в рамках проекта планируется создание 670 центров здоровья с обновленным функционалом и современным оборудованием, которые позволят выявлять факторы риска и предриска, проводить динамическое наблюдение пациентов, а также внедрять новые технологии сбережения здоровья и активного долголетия, пишет ТАСС.

Евгений Котова подчеркнула, что государство создает условия для сохранения и улучшения здоровья россиян, а Минздрав предлагает инновации, однако конечный результат невозможен без личной ответственности человека за свое благополучие.