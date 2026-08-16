 
Общество

Минздрав: К 2030 году число приверженцев ЗОЖ в России увеличится в 1,5 раза

0

Федеральный проект «Здоровье для каждого» поможет увеличить число россиян, которые ведут здоровый образ жизни, в 1,5 раза к 2030 году, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Министерством здравоохранения Российской Федерации разрабатывается и реализуется федеральный проект "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавший в 2025 году. Итогом проекта станет увеличение к 2030 году числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза», — сказала Евгения Котова, приветствуя участников Всероссийского фестиваля здорового образа жизни «Здорово на все сто».

Замминистра уточнила, что в рамках проекта планируется создание 670 центров здоровья с обновленным функционалом и современным оборудованием, которые позволят выявлять факторы риска и предриска, проводить динамическое наблюдение пациентов, а также внедрять новые технологии сбережения здоровья и активного долголетия, пишет ТАСС.

Евгений Котова подчеркнула, что государство создает условия для сохранения и улучшения здоровья россиян, а Минздрав предлагает инновации, однако конечный результат невозможен без личной ответственности человека за свое благополучие.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026