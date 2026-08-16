 
Общество

Эксперт предупредил о новой схеме мошенников с фейковыми ссылками на «Госуслуги»

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Мошенники рассылают россиянам сообщения о возможности получения компенсации за инфляцию и прикрепляют к ним фишинговую ссылку, замаскированную под портал «Госуслуги». Об этом 16 августа рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Изображение создано нейросетью

«Сейчас распространяется мошенническая схема, когда россиянам рассылают сообщения, что через «Госуслуги» можно получить компенсацию за инфляцию. Сначала приходит сообщение о якобы государственной выплате», — сказал эксперт «РИА Новости».

По его словам, злоумышленники прикрепляют к сообщению ссылку, которая ведет на фейковый сайт, визуально копирующий портал «Госуслуги». Этот ресурс крадет личные данные, в том числе информацию из банковских и финансовых приложений. Щербаченко рекомендовал проверять адрес электронной почты, с которого приходят письма, и не переходить по неизвестным ссылкам.

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