Эксперт предупредил о новой схеме мошенников с фейковыми ссылками на «Госуслуги»

Мошенники рассылают россиянам сообщения о возможности получения компенсации за инфляцию и прикрепляют к ним фишинговую ссылку, замаскированную под портал «Госуслуги». Об этом 16 августа рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Сейчас распространяется мошенническая схема, когда россиянам рассылают сообщения, что через «Госуслуги» можно получить компенсацию за инфляцию. Сначала приходит сообщение о якобы государственной выплате», — сказал эксперт «РИА Новости».

По его словам, злоумышленники прикрепляют к сообщению ссылку, которая ведет на фейковый сайт, визуально копирующий портал «Госуслуги». Этот ресурс крадет личные данные, в том числе информацию из банковских и финансовых приложений. Щербаченко рекомендовал проверять адрес электронной почты, с которого приходят письма, и не переходить по неизвестным ссылкам.