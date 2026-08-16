Мошенники начали похищать деньги россиян через поддельные VPN-приложения

Дистанционные мошенники начали использовать вредоносные программы, которые маскируются под VPN-приложения и позволяют получить доступ к банковским данным пользователей. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми 16 августа ознакомилось ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают приложения под видом сервисов для подключения к VPN. После установки такая программа дает им возможность управлять мобильным устройством.

В МВД предупредили, что через подобные программы мошенники могут похищать деньги со счетов пользователей. Гражданам рекомендовали не устанавливать приложения из непроверенных источников.