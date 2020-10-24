Общество

Родители против дистанта

Полным противоречий оказался пикет против принудительного дистанционного образования, состоявшийся 24 октября в Пскове.

Молодая женщина с пластиковой папкой, через которую просвечивает слово «образование», подходит на площадку к памятнику Пушкину и крестьянке в Летнем саду в 11:52. Это организатор пикета Елена Демченкова, ныне многодетная мать, а в прошлом активная участница протестных акций. Сегодняшний выход властями согласован. Елена Демченкова открывает папку, и «образование» превращается в плакат для пикета «Дистанционное обучение может быть только добровольным. Образование – удел богатых?» В руках ее товарищей еще два плаката: «Моим детям нужна школа» и «Дистанционное обучение – отупение нации + нарушение прав детей! Мы за светлое будущее и свободу!»

Поводом для акции стала тревога в связи с досрочно начавшимися в Пскове осенними каникулами. Весной вот так же начались двухмесячные мытарства с дистанционкой. А ну как опять?

«Не буду отрицать существование заболевания. Болезнь берет свое, но за счет здоровых людей, которых содержат в клетке, не должна ситуация разрешаться», - обращается она к пришедшим.

К началу акции собрались человек десять. Еще столько же журналистов. Привлеченные внезапной активностью с остановки подходят любопытные. Часть начинает горячо поддерживать пикетирующих, другие честно признаются, что «просто посмотреть». Всего участниками акции стали не более сорока человек – на оживленном месте с плотным автобусным и пешеходным трафиком, в более чем 200-тысячном городе, где за партами сидят 25 тысяч школьников. Да плюс анонсы в сети накануне. В статистике такие цифры называются погрешностью, но они не смущают Елену Демченкову.

«Мне и пяти человек хватило бы, - говорит она. – Конечная цель, чтобы нас услышали и знали, что мы не будем молчать».

Присоединившиеся к акции активно фотографируются с плакатами, передавая их из рук в руки. И фотографируют своих детей. Несколько комично смотрятся два младших школьника с ватманом «Моим детям нужна школа».

Полицейскому и организатору пикета то и дело приходится напоминать о социальной дистанции. В масках – единицы. Их отсутствие Елена Демченкова объясняет федеральным законом, запрещающим закрывать лица на публичных мероприятиях, а наличие – личной ответственностью каждого.

Перед началом акции организатор инструктирует собравшихся: выступить может каждый, но, не отступая от заявленной темы. Выйти по центру решается еще только один человек, представляется бывшим десантником Романом, отцом трех дочерей. Говорит что-то про росгвардейцев, нарушающих устав (кто здесь?), неожиданными его слова кажутся тем, кто знает, что муж Елены Демченковой как раз в Росгвардии и служит. Завершает Роман свой пламенный спич словами: «Я хочу, чтобы мои девочки нарожали мне внуков».

Уже чьи-то внуки – нынешние школьники. Пришедшие на пикет родители открыто заявили, что не боятся ни заражения детей, ни того, что они могут принести заразу домой. Ни своих пожилых родственников им не жалко, ни возрастных учителей. «От меня постоянно требуют подумать о гипотетических тяжелых больных, которых я или мои дети могут гипотетически заразить. Извините, но на этом основании сидеть жизнь на карантине мне не улыбается», - написала на «Фейсбуке» Елена Демченкова перед пикетом.

Свою позицию, если пересказывать ее кратно, она объясняет отсутствием у многих семей технической и физической возможностей для дистанта, от чего страдает качество образования. «В моем случае нет возможности для домашнего обучения, потому что в доме два младших школьника, в том числе первоклашка, и один годовалый малыш, - приводит она собственный пример. - И этот малыш не дает возможности объяснять ребенку урок, потому что постоянно требует к себе внимания. Весной у меня школьник был только один и один малыш девяти месяцев, поэтому мы кое-как справились. При этом средний ребенок почти весь день занимал себя сам. Сейчас я не смогу. Мне не разорваться на всех. Признавая опасность коронавируса для некоторых людей, необходимо признавать и обеспечивать права других людей на нормальную жизнь: детей - на качественное образование, родителей - на труд и отдых».

По итогам пикета его организатор собирается направить в региональный антикоронавирусный оперштаб резолюцию со своими доводами и требованием обеспечить очный режим обучения.

Псковщина – один из восьми регионов, где COVID-19 распространяется наиболее быстро. К 24 октября от вируса в области скончались 68 человек. Всего заболел 7 121 житель, выздоровели 4 446 человек.

«Если бы мы хотели перейти на дистанционное обучение и считали, что это выгодно, удобно и комфортно, поверьте, мы бы спокойно дождались окончания первой четверти, получили бы скачок заболеваемости, ввели бы каникулы в соответствии с графиком и после них посадили бы детей дома, - говорит начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко, которой Псковская Лента Новостей позвонила после пикета. – Но мы приняли решение на опережение, чтобы двухнедельный период каникул позволил разорвать цепочку заражения».

Вместе с тем она не скрывает: учитывая опыт весны, педагоги отправлены на дополнительные курсы по освоению технологий эффективного дистанционного обучения.

«Бросается в глаза, - замечает Анна Кузыченко, - что многодетная мама во главу угла ставит возможность для родителей работать и отдыхать. Тренд в обществе не может не настораживать. Я понимаю, с чем это связано. К сожалению, с трех лет наши дети отданы государству в детский сад, потом практически до совершеннолетия - в школу. Из поколения в поколение родители привыкли воспитывать детей в будние дни вечером и в выходные. Эта традиция претерпевает ломку. Не в защиту дистанта это говорю, весной не все было идеально и успешно».

Также начальник городского управления образования выразила недоумение по поводу действия тех родителей, что привели на пикет детей:

«Я вообще против того, чтобы вовлекать детей во взрослые мероприятия. Ребенок еще не имеет сформировавшегося мнения, он податлив. Первый авторитет для него – родитель. Я боюсь отсроченных последствий: дети пришли на пикет с первым авторитетом, слушали взрослые разговоры, дальше они придут в школу, где есть второй по рангу авторитет - учитель. Мы встретим нарастающее неприятие авторитета учителя, сформированное в таких акциях. Пикет - допустимая форма выражения своего мнения, но для взрослых, имеющих мнение, сформированное жизненным опытом. Потом будут кивать на школу: "Вы не можете справиться с нашими детьми". Не нужно подрывать авторитет учителя».

Проведенный ПЛН опрос «ВКонтакте» показал, что до общественного консенсуса по вопросам образования в эпоху коронавируса еще очень далеко. Мы задали вопрос не о дистанте, а о возможном продлении каникул. В совокупности 55% эту идею не поддержали, выбрав варианты: «Нет, дети должны учиться соответственно программе» и «Нет, о таком нужно предупреждать заранее». Другая половина проголосовавших готова на этот шаг, считая, что в школе находиться опасно.

Один из комментаторов на ПЛН под новостью о пикете очень четко сформулировал положение, в котором мы все оказались: «Пикетируйте сколько хотите, но есть такое дело, что 80% учителей - это люди в возрасте, и если они помрут от короны, детей ваших учить будет некому, молодые скорее в «Пятерочку» с «Магнитом» продавцами работать пойдут, чем учителями за копейки».

Как говорится, вам шашечки или ехать?

Юлия Магера