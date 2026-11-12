Восемь представителей Псковской области стали победителями Всероссийского проекта «Знание.Наставники»

Восемь представителей образовательных учреждений Псковской области стали победителями всероссийского проекта «Знание.Наставники». Итоги подвели Российское общество «Знание» и Министерство просвещения РФ. Среди лучших - педагоги и руководители образовательных организаций из Пскова, Пыталово, Себежа и Локни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Всего победителями проекта стали более 1,5 тысячи специалистов из 86 регионов России. Участники представляли собственные наставнические практики, решали педагогические задачи и демонстрировали профессиональные навыки. Так, Наталья Игнатьева из Локнянской средней школы разработала систему, в которой старшеклассники помогают ученикам среднего звена, а те поддерживают младших школьников.

Анна Павлова из Псковского медицинского колледжа использует учебные дебаты, чтобы научить студентов разбирать профессиональные ситуации и аргументировать свои решения. Марина Орлова из Себежской средней школы создала систему поддержки молодых педагогов и учеников.

В категории «Наставник-советник» победили Татьяна Ефимова из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса и Вера Федорова из Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова.

Лучшими наставниками-руководителями стали Екатерина Бросова из Псковского кооперативного техникума и Елена Яковлева из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В категории «Наставник-педагог» победила Екатерина Парфенова из Псковского кооперативного техникума.

«Наставничество складывается из ежедневной работы, которая не всегда заметна со стороны: вовремя поддержать, поделиться опытом, помочь найти решение непростой задачи», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Проект «Знание.Наставники» стартовал в апреле 2026 года. При оценке участников эксперты учитывали эффективность их работы, актуальность предложенных методов и достигнутые результаты.

Полный список победителей опубликован на официальном сайте проекта.