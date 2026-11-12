Жительницу Плюссы приговорили к 300 часам обязательных работ за кражу туши для ресниц

Жительницу посёлка Плюсса приговорили к 300 часам обязательных работ за кражу туши для ресниц из магазина «Магнит Косметик». Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, в мае 2026 года женщина взяла со стеллажа тушь для ресниц и направилась к выходу, не оплатив товар. Администратор потребовал вернуть косметику, однако покупательница проигнорировала его просьбу и покинула магазин.

В суде женщина полностью признала вину, раскаялась и возместила причинённый ущерб.

Суд признал её виновной по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж) и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор может быть обжалован.