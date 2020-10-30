Общество

31 октября профессиональный праздник отмечают работники СИЗО и тюрем

День работников СИЗО и тюрем отмечается 31 октября согласно приказу Директора ФСИН России от 14 сентября 2006 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, данная дата была выбрана не случайно. 31 октября 1963 года Коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании в Советском Союзе следственных изоляторов за счет высвобождения площадей церквей и храмов, как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

Главной задачей, стоящей перед работниками следственных изоляторов, является создание и обеспечение надежной защиты и изоляции от общества лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Эта деятельность сопряжена с большими эмоциональными и психологическими нагрузками и требует терпения, стойкости духа, справедливости, мужества.

Сегодня на территории Псковской области тюрем нет. В структуре псковского УФСИН имеется два следственных изолятора: СИЗО-1 в городе Пскове и СИЗО-2, расположенное в городе Великие Луки.

Следственный изолятор № 1 (г. Псков ул. Некрасова д. 39) - самое старое сооружение уголовно-исполнительной системы области. Его здание относиться к памятникам архитектуры и градостроительства XIX века. Псковский тюремный замок был открыт при царе Александре 1 в 1805 году. В настоящее время лимит наполнения учреждения составляет 289 человек.

Следственный изолятор № 2 (г. Великие Луки) создан в послевоенные, тяжелые годы для всей страны, когда город еще лежал в руинах. 14 июня 1945 года начальником Управления НКВД Великолукской области был издан приказ №014 «О развёртывании строительства тюрьмы №1». В конце 1947 г. строительство тюрьмы №1 было завершено. В 60-е годы переименована в следственный изолятор № 2 г. Великие Луки, сегодня лимит его наполнения – 319 человек.

Руководство обоих следственных изоляторов на постоянной основе взаимодействует с правозащитными и общественными организациями, представителями духовенства, создавая комфортные условия содержания для лиц, оказавшихся в местах заключения.

Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции - содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

«Руководство, совет ветеранов, личный состав управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области поздравляет всех сотрудников и ветеранов следственных изоляторов региона с профессиональным праздником! Вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи, проявляя профессионализм, принципиальность, настойчивость и высокую ответственность в деле служения Отечеству!», - сообщили в пресс-службе.