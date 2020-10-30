Общество

Выбран подходящий вариант размещения участкового в Овсище

В Псковской городской Думе состоялась встреча руководства муниципалитета с компанией-застройщиком, которая выразила готовность передать для организации работы участкового пункта полиции в Овсище помещение в цокольном этаже многоэтажного жилого дома. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления (ОМСУ) Пскова, во встрече приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутат по округу № 12 Григорий Стороненков и директор СК «Скандинавия» Игорь Поляков.

Стороны обсудили правовые аспекты размещения участкового пункта полиции. Вопрос будет прорабатывать юридическая служба Псковской городской Думы.

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В конце сентября во время рабочего выезда было осмотрено два помещения в многоквартирных домах по ул.Алехина, 28 и 30, которые находятся в собственности компании «Скандинавия». По мнению руководства полиции города наиболее подходящий вариант размещения - в доме ул.Алехина, 30 площадью 26 кв.м. Там имеется отдельный вход и санузел.

Пункт полиции в Овсище прекратил работу в связи с постоянными подтоплениями помещения канализационными водами. Рабочий кабинет участкового из-за разлива канализации пришел в негодность. В настоящее время участковый по данной территории ведет прием в здании Управления МВД по городу Пскову. Чтобы обеспечить жителям шаговую доступность к правоохранительным органам, руководство муниципалитета, депутат по округу и городская полиция ведут работу по подбору другого помещения, где мог бы разместиться участковый пункт.