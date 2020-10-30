Общество

Какие законы вступают в силу в ноябре

В ноябре в России вступают в силу законы, которые касаются «регуляторных песочниц», использования карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов и маркировки шин. Об этих и других нововведениях месяца Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственной думы России.

1 ноября

«Регуляторные песочницы»

В мире постоянно появляются новые технологии, которые упрощают жизнь людей. Но часто законодательство отстает от развития технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать этого, в России появится особый режим для предпринимателей - «регуляторные песочницы».

За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, - выходить с ними на рынок.

Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

Использование карты «Мир»

Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года - до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года - до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты "Мир"», - отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Маркировка шин

С 1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров «Честный знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Система «Честный знак» разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.

15 ноября

Полномочия Федеральной пробирной палаты

За ней закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.

Напомним, на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ» была образована Федеральная пробирная палата с приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций учреждения.