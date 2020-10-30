Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Общественно значимый вопрос
Семейная связь
назад в прошлое
Новая модель сапог Nordman
Выиграй авиабилеты в Калининград
Дмитрий Быстров о дорогах и экотехнопарке
Выборы делаются в кулуарах
Цифровая пятилетка в Псковской области
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний Корпоратив
 
 
 
ещё Общество 30.10.2020 06:559 117 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 01.11.2020 16:310 Появились фотографии нетипичного проявления коронавируса 01.11.2020 16:010 Заморозки ожидаются ночью в Псковской области 01.11.2020 14:440 16-летнюю годовщину со дня образования Пограничного управления отмечают в Пскове 01.11.2020 13:011 Псковский губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником 01.11.2020 12:430 Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» продолжается в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 29.10.2020 10:4610 Гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Пскове. ФОТО 30.10.2020 20:2628 В Псковской области усиливаются ограничительные мероприятия в рамках борьбы с COVID-19 25.10.2020 21:352 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на трассе Москва - Рига 26.10.2020 07:244 Главврач инфекционной больницы в Пскове рассказала о приеме антибиотиков при COVID-19 26.10.2020 21:3212 Псковичке лифтом отрубило четыре пальца
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Какие законы вступают в силу в ноябре

01.11.2020 09:28|ПсковКомментариев: 0

В ноябре в России вступают в силу законы, которые касаются «регуляторных песочниц», использования карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов и маркировки шин. Об этих и других нововведениях месяца Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственной думы России.

1 ноября

«Регуляторные песочницы»

В мире постоянно появляются новые технологии, которые упрощают жизнь людей. Но часто законодательство отстает от развития технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать этого, в России появится особый режим для предпринимателей - «регуляторные песочницы».

За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, - выходить с ними на рынок.

Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

Использование карты «Мир»

Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года - до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года - до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты "Мир"», - отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Маркировка шин

С 1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров «Честный знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Система «Честный знак» разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.

15 ноября

Полномочия Федеральной пробирной палаты

За ней закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.

Напомним, на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ» была образована Федеральная пробирная палата с приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций учреждения.

Теги: #Госдума #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению транспортных карт в Пскове?
В опросе приняло участие 459 человек
01.11.2020, 17:030 Дополнительные автобусные рейсы из Пскова до Старого Изборска организуют со 2 ноября 01.11.2020, 16:530 Фальшивые деньги изъяли в Порхове и Великих Луках 01.11.2020, 16:310 Появились фотографии нетипичного проявления коронавируса 01.11.2020, 16:010 Заморозки ожидаются ночью в Псковской области
01.11.2020, 15:421 Жесткие задержания протестующих начались в Минске 01.11.2020, 15:280 Неизвестный обокрал дом петербургского дачника в Гдовском районе 01.11.2020, 15:030 Псковская дзюдоистка заняла третье место на турнире памяти Анатолия Рахлина в Петербурге 01.11.2020, 14:440 16-летнюю годовщину со дня образования Пограничного управления отмечают в Пскове
01.11.2020, 14:250 Глава Минтранса Евгений Дитрих может уйти в отставку 01.11.2020, 14:000 Псковские росгвардейцы предотвратили кражу из магазина 01.11.2020, 13:400 Смастерить оберег от всех несчастий: «Михайловское» приглашает на «Ночь искусств - 2020» 01.11.2020, 13:272 Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом
01.11.2020, 13:011 Псковский губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником 01.11.2020, 12:430 Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» продолжается в Псковской области 01.11.2020, 12:106 В двух отделениях Псковской областной больницы выявили коронавирус 01.11.2020, 12:000 Александр Котов: Через неотвратимость исполнения судебных решений воплощаются принципы справедливости
01.11.2020, 11:471 Новое смертельное заболевание у мужчин выявили ученые 01.11.2020, 11:290 Псковичи заняли призовые места на чемпионате России по панкратиону 01.11.2020, 11:001 Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года 01.11.2020, 10:510 Транспортные карты начали действовать в псковских автобусах
01.11.2020, 10:232 Фотофакт: Дорогие часы с термометром 01.11.2020, 10:030 5,7 млн рублей получит Псковская область на оснащение лабораторий для диагностики COVID-19 01.11.2020, 09:478 Очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом 01.11.2020, 09:280 Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2020, 09:000 Берлинская пивная внесла Ангелу Меркель в «черный список» 01.11.2020, 08:004 Более 8000 человек заразились коронавирусом в Псковской области 31.10.2020, 23:080 Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе 31.10.2020, 22:401 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД
31.10.2020, 22:220 Фотофакт: В Изборске «сыграли в ящик» 31.10.2020, 22:070 Жителям Пыталово напомнили правила пожарной безопасности 31.10.2020, 21:490 Исключена возможность предложений сотрудникам псковской спецроты ДПС «договориться на месте» от пьяных водителей - ГИБДД 31.10.2020, 21:380 Губернатор Михаил Ведерников напомнил об авиакатастрофе над Синаем
31.10.2020, 21:260 В православного священника в Лионе выстрелили из обреза 31.10.2020, 21:190 С 1 часа ночи на дорогах Псковской области ждут туман с видимостью 500 метров 31.10.2020, 21:070 Мост и здание совхозной столовой отремонтировали с помощью ТОСов в Пыталовском районе 31.10.2020, 20:365 Мельницу Кука в Пскове обнесли забором. Фотофакт
31.10.2020, 20:047 Псковский депутат Павел Бикташев заразился коронавирусом 31.10.2020, 19:520 Пскович обвиняется в краже имущества из гаража 31.10.2020, 19:190 С 1 ноября ПТС на импортируемые автомашины будут электронными 31.10.2020, 18:599 На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход
31.10.2020, 18:2130 Путин внес в Госдуму закон о пожизненном сенаторстве для экс-президента 31.10.2020, 18:040 Псковские депутаты проверяют входы в домах инвалидов 31.10.2020, 17:471 Занятие со студентами школы межэтнической журналистики в Пскове прошло в присутствии следователя 31.10.2020, 17:243 Неправильно составленный протокол спас мужчину от наказания за отсутствие маски в автобусе в Острове
31.10.2020, 17:000 Псковичи победили петербуржцев в финале Кубка Северо-Запада по футболу 31.10.2020, 16:571 Археологические раскопки проведут на территории Мирожского монастыря 31.10.2020, 16:441 Благодаря приставам пскович оплатил 480 тысяч рублей долга по алиментам 31.10.2020, 16:195 Умер Шон Коннери
31.10.2020, 16:140 Назначение пенсии по инвалидности в условиях коронавируса проходит без личной явки 31.10.2020, 15:540 Полиция продолжает поиски пропавшего год назад псковича в куртке с полосками 31.10.2020, 15:292 Система «биометрии деревьев» защитит российские леса от «черных» лесорубов 31.10.2020, 15:050 «Псковпассажиравтотранс» за время работы Александра Питиримова выплатил 275 млн рублей налогов и взносов
31.10.2020, 14:431 1 ноября в Псковской области будет облачно и туманно 31.10.2020, 14:270 Выбран подходящий вариант размещения участкового в Овсище 31.10.2020, 14:100 Профилактический рейд по предупреждению пожаров прошел в Стругах Красных 31.10.2020, 13:344 Губернатор Челябинской области ввел режим ЧС из-за взрыва
31.10.2020, 13:160 Житель Псковского района фиктивно прописал иностранца 31.10.2020, 13:108 Интерактив: Как нас обманывают работодатели 31.10.2020, 12:421 Парк передвижных ФАПов планируют расширить в Псковской области 31.10.2020, 12:180 Житель Великих Лук хотел уйти из магазина с алкоголем без оплаты
31.10.2020, 12:021 В Пскове в школьном контейнере для ТКО обнаружили асфальт 31.10.2020, 11:290 В поликлинике Челябинска взорвалась кислородная будка 31.10.2020, 11:060 С 1 ноября Пушкинский заповедник переходит на зимний режим работы 31.10.2020, 10:430 «Псковские тепловые сети» заменили изношенные трубы на улице Льва Толстого
31.10.2020, 10:230 31 октября профессиональный праздник отмечают работники СИЗО и тюрем 31.10.2020, 09:570 В подразделениях ГИБДД Псковской области услуги окажут в порядке живой и электронной очереди 31.10.2020, 09:530 «Нужные люди»: вяжущая носки для постояльцев интернатов Александра Степанова 31.10.2020, 09:370 Организованы дополнительные рейсы автобусов из Пскова в Изборск и Печоры
31.10.2020, 09:140 Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в начале-середине ноября 31.10.2020, 08:450 «Черный день» календаря 31.10.2020, 07:590 В Пскове сегодня будет закрыт участок улицы Некрасова 31.10.2020, 01:1215 Кадыров грубо потребовал у Жириновского извиниться
31.10.2020, 00:575 В Псковской области выявлено 119 случаев заражения COVID-19 31.10.2020, 00:3222 Псковский губернатор прокомментировал усиление ограничений в рамках борьбы с COVID-19 31.10.2020, 00:060 Перед закрытием БКЗ филармонии в Пскове выступит пианист Петр Лаул 30.10.2020, 23:010 Автомобили получат электронные паспорта в России
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.