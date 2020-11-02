Общество

«Все равно найдем»: псковская полиция о борьбе с нелегальным табаком

Эксперты отмечают, что российский рынок нелегальных сигарет, который и так растет небывалыми темпами, может увеличиться до критических величин. Время бить тревогу наступило уже давно: аналитики журнала «Эксперт» пришли к выводу, что еще к началу года каждая седьмая пачка сигарет в России, или 15,6% рынка, продавалась нелегально, а в приграничных регионах ситуация могла быть на порядок хуже. Доля нелегальных сигарет в Пскове на конец прошлого года уже начала превышать среднероссийский показатель и составила 15,7%.

Рынок нелегальных сигарет только в прошлом году лишил госбюджет свыше 100 миллиардов рублей. «Эксперт» отмечает, что рост черного рынка в 2020 году не остановило даже усиление активности МВД и досрочное превышение прошлогодних показателей по объему конфиската. По мнению игроков рынка, ситуация усугубится, когда в 2021 году вступит в силу закон о внеочередном повышении налоговой нагрузки. Средняя цена пачки сигарет в России возрастет до 140 рублей, тогда как нелегальные сигареты вряд ли подорожают сильно выше сегодняшних 50-70 рублей.

Основная доля нелегальных сигарет – это контрабанда. Судя по размаху, который принял ее оборот, без вмешательства организованного криминала здесь не обошлось. Притом наши соседи по ЕАЭС способствуют развитию проблемы, чуть ли не на уровне госполитики. Так, в Белоруссии для внутреннего рынка производится вдвое меньше сигарет, чем для внешнего. Причем внешний рынок – это, в первую очередь, Россия. Возникает резонный вопрос о том, готовы ли российские власти к обострению этой проблемы после повышения цен на легальную продукцию, если даже сейчас не удается остановить рост теневого рынка.

Псковская Лента Новостей попросила оценить ситуацию с «черным рынком» сигарет в регионе начальника отдела по приоритетным направлениям управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД РФ по Псковской области Игоря Печкина.

- Насколько остро в Псковской области стоит вопрос с «черным рынком» сигарет?

- Я бы не сказал, что он стоит у нас как-то особенно остро по сравнению с другими регионами. Это проблема актуальна в целом по стране.

- Приграничное положение Псковской области ставит регион в зону риска. Вы согласны?

- Да, Псковская область граничит с Белоруссией, откуда в основном и привозится немаркированная табачная продукция, но она также идет транзитом и за ее пределы. С таким трафиком сталкиваются любые приграничные регионы.

В самой области большие партии сигарет не оседают. Большая часть уходит транзитом в другие субъекты федерации, в Москву, Санкт-Петербург, вплоть до Дальнего Востока.

- Как вы оцените динамику трафика нелегальных сигарет? Растет ли объем поставок в область и транзит в другие регионы?

- К сожалению, это невозможно отследить. На границе с Республикой Беларусь никто не ведет точных подсчетов, сколько провозится сигарет на территорию региона или через него. У нас единое таможенной пространство – провозить сигареты можно в любом количестве. Это не запрещено. Вот и возят – фурами.

- Как сегодня ведется борьба с реализацией нелегального табака в регионе?

- Проводится целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий: от поступления нелегальной продукции до ее реализации. Отслеживается вся цепочка. Наша задача - выяснить, что происходит с нелегальной продукцией, если она все-таки оседает в Псковской области: где хранится, как ее перемещают, пока товар не дойдет до розницы.

В прошлом году у нас заведено 9 уголовных дел по факту незаконной реализации табака. В этом году за истекшие 9 месяцев тоже уже заведено 9 уголовных дел.

Изымается, как правило, сразу большая партия. Всего же в этом году профильными подразделениями УМВД изъято почти 500 тысяч пачек.

Уточню, что есть еще подразделения, которые работают по административному кодексу, они также занимаются изъятием нелегального табака, но уже по административным делам. Наш отдел работает по делам уголовным.

Квалификация зависит от суммы. Крупным размером УК РФ признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

- Где реализуется такой нелегальный товар?

- Понятно, что в больших торговых сетях нелегальных сигарет вы не увидите. Крупные ритейлеры никогда не будут этим заниматься. В основном это ларьки, чуть реже небольшие магазины в спальных районах. На центральном рынке мы уже три раза изымали партию нелегального табака.

Определить нелегальный товар легко, даже не взяв его в руки, - по цене. Сигареты без акцизной марки стоят намного дешевле, в полтора, в два, а то и в три раза дешевле. Акциз – это самая весомая часть цены пачки сигарет, ведь ее себестоимость около 20-30 рублей в зависимости от марки. Если акциза нет, то бюджет не получает с такой продажи поступлений в виде соответствующих налогов.

Официально это даже не контрафакт, это заводские сигареты белорусского или казахстанского производства. Однако тот, кто их купил, должен был получить на них акцизы. Это не забота табачного завода. С их точки зрения все официально – есть документы, чеки и так далее.

На таможне проводили экспертизы белорусских сигарет. Это действительно были сигареты белорусского производства. С подделками табачных брендов мы не сталкивались.

- Какое наказание ожидает тех, кто сбывает нелегальный табак? Достаточно ли оно сурово, на ваш взгляд?

- Сложно ответить однозначно. Есть статья УК РФ 171.1. (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), она считается «тяжкой». Наказание – вплоть до тюремного заключения.

Но если у предпринимателя выявили пять блоков немаркированных сигарет, то его ждут административное дело и не такой уж большой штраф.

Закон есть, но лишение свободы – это все-таки какие-то исключительные случаи.

И вопрос наказания – это все-таки вопрос к суду, а не к нам, окончательное решение по делу принимается именно судебной инстанцией.

- С реализацией понятно, а водителей, которые доставляют такой товар, наказывают?

- С точки зрения закона водитель в данном случае не преступник. Повторю, поскольку нас единое таможенной пространство с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией – вывозить сигареты из этих стран можно в любом количестве.

По закону это не контрабанда, а незаконная перевозка с целью сбыта немаркированной продукции, но нужно еще доказать, что есть намерение их продать. И зачастую перевозчик – это лишь подрядная организация, ему выдали заказ, он его выполняет.

Через границу проезжает сотни тысяч пачек сигарет, но сама по себе перевозка в едином таможенном пространстве без цели сбыта состава преступления не образует.

- Нет ли опасений, что грядущий рост акцизов на табачную продукцию подстегнет рост «черного рынка» сигарет? Не собираетесь ли в связи с этим усилить свою работу?

- У нас это направление и так на постоянном контроле. Последние три года постоянно ведется работа по этому направлению, постепенно наработали практику. Работаем совместно с пограничниками и таможенниками. Ловим и тех, кто пытается вывозить сигареты за границу под видом других товаров. Те же белорусские сигареты пытаются провезти в Прибалтику.

Мы постоянно проводим оперативно-розыскные мероприятия. В основном крупные партии выявляются в Великих Луках и Пскове. Это две отправные точки, откуда эти сигареты расходятся - на рынки, табачные магазины и ларьки.

- Несмотря на все предпринимаемые меры, не становится ли недобросовестных предпринимателей все больше и больше?

- Не думаю. Есть определенное количество или даже определенная категория людей, которые этим занимаются. Вряд ли предприниматель, у которого есть стабильный доход, который работает в нормальной среде, захочет связываться с нелегальным товаром. В основном это одни и те же люди, в одних и тех же местах.

Понятно, что сама цепочка может быть достаточно длинной. У кого есть возможность, сами ввозят, кто-то пользуется перевалочными базами. В Великих Луках мы выявляли целые склады немаркированных сигарет.

- Значит, предприниматели не особо боятся возмездия со стороны закона?

- Боятся или не боятся, а мы все равно найдем. Найдем, откуда это пришло, где хранится и через какие каналы продается.

Беседовал Алексей Овчинников