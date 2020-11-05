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Общество

Груша в Овсище – старожил псковских садов

07.11.2020 11:24|ПсковКомментариев: 0

Достопримечательностью микрорайона Овсище в Пскове является самый заслуженный старожил — Груша! С большой буквы название этого дерева написано не случайно. Первым человеком, обратившим внимание на это дерево, был известный садовод-огородник Алексей Казарин. Вот что он писал в газете «КурьерЪ Псков-Великие Луки» 8 апреля 2015 года: «Возле дома №1 по улице Алексея Алехина, прямо посередине пешеходного асфальтированного тротуара, растет необычная груша – вековая. Даже строители не посягнули на это чудо. Огромное дерево из трех стволов, высотой более 7 метров и с раскидистой кроной. Что интересно – она ежегодно одаривает жителей своего микрорайона отборными вкусными плодами. Зрелые плоды во время ветра под своей тяжестью падают на асфальт и обочину дороги, как на скатерть-самобранку, и при этом не портятся – бери кому не лень... Я тоже часто собираю их, чтобы извлечь потом семена для своих подвоев при выращивании саженцев… На днях решил определить возраст нашей груши. Оказалось, сенсация! Приблизительный возраст груши из Овсища – не менее 160 лет! Представляете, она пережила отмену крепостного права, две мировые войны, советский строй и до сих пор не устает давать обильный урожай. Вот это да! Если честно, такого долголетнего плодового дерева я еще не встречал. По сути – это рекорд в нашей Псковской области».

Из моих расспросов местных жителей в 2016 году выяснилось, что знаменитая Груша в середине 20-го века и до постройки пятиэтажки по адресу Алехина,1 росла в саду семьи Александровых. Но полтора года назад одна из жительниц Овсища случайно встретилась в городе с пожилой женщиной, которая назвала себя хозяйкой груши и поправила возраст дерева – 90 лет. К сожалению, имя «хозяйки груши» осталось неизвестным, несмотря на попытку найти ее через газету «Курьеръ».

Учитывая, что был подвергнут сомнению возраст груши, я выполнил необходимые замеры и провел оценочные расчеты возраста дерева независимо от Алексея Казарина по двум методикам, используя следующие формулы:

Возраст = 1,6 х Диаметр ствола + 44

Возраст = Диаметр ствола/Среднегодовой прирост (для груши 0,3-0,4 см, то есть в среднем - 0,35)

Расчёт возраста по первой методике: 1,6 х 60 + 44 = 96+44=140

Расчёт возраста по второй методике: 60/0,35 ~ 170.

Вывод: груше в Овсище (на 2016 г.) от 140 до 170 лет.

Не будем забывать, что с 1974 года, то есть 46 лет (что составляет половину от заявленных «хозяйкой» 90 лет) Груша растет в неблагоприятных условиях – посередине асфальтированного тротуара, рядом интенсивный поток автомашин. Это значит, что в течение этого времени у дерева минимальный годовой прирост по диаметру ствола. За 90 лет Груша в этих условиях не достигла бы такого размера. Скорее всего, хозяйка вспомнила возраст дерева, который ей называли в детстве.

Еще в 2016 году я подготовил табличку, которую вместе с замечательным человеком – Валерием Егоровым – мы деликатно закрепили на дереве. Но так как это был тонкий картон, то за несколько лет он полностью пришел в негодность. В феврале 2020 мы закрепили на груше уже более надежную, пластиковую табличку.

В августе 2020 в Овсище побывала комиссия Управления городского хозяйства с целью проверки состояния зеленых насаждений, чтобы определить, что надо спилить, где что-то еще сделать... Когда увидели грушу посреди тротуара сразу оживились: «Эту уж точно мы спилим!». Но познакомившись с именной табличкой на дереве, смягчились – ограничимся санитарной обрезкой. Необходимость в этом есть: один из четырех стволов-ответвлений надломился и лежит на другом стволе… Спил этого живого, но надломанного ствола поможет уточнить возраст дерева с еще более высокой точностью. Тогда Груша будет иметь полное право называться старейшим плодовым деревом Псковской области!

В сентябре 2016 года в Сертификационную комиссию Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» мною была подана заявка на признание нашей груши деревом – памятником природы.

Анкета груши (замеры выполнены в 2016 г.):

Адрес – г. Псков, ул. Алёхина, 1;

Координаты дерева GPS (широта, долгота) - 57.836559, 28.288705

Высота – 12…13 м;

Окружность основного ствола на высоте 0,4 м – 195 см, (выше отметки 0,4 м ствол
разветвляется);

Окружность бокового, более молодого ствола на высоте 1,3 м – 104 см;

Время цветения – май, день Победы, плюс-минус пять дней

В декабре был получен ответ: «Мы очень благодарны вам за участие во Всероссийской программе "Деревья – памятники живой природы"! 24 ноября состоялось очередное заседание сертификационной комиссии, на котором было рассмотрено представленное вами дерево (груша), произрастающее по адресу: Псковская обл., г Псков. К сожалению, в заявке аргументов оказалось недостаточно для внесения дерева в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Мы будем ждать от вас новых заявок в надежде на дальнейшее сотрудничество!»

Улыбнемся. Ждать не так уж и долго: через тридцать пять лет дереву исполнится 200 лет – можно повторно подавать заявку! А пока анкета дерева достаточно весомая, чтобы на нем появилась именная табличка.

В этом, 2020-м году, Груша, несмотря на преклонный возраст, в аккурат на день Победы была в белом свадебном платье! А в сентябре – россыпь зрелых плодов на траве и асфальте.

Также в феврале Груша стала символом Овсища. В галерее «ЦЕХ» Псковского драмтеатра проходила выставка художественных и социальных исследований «Городская среда». Куратор выставки Людмила Кирсанова пригласила меня к участию с моим проектом о северо-западной окраине Пскова. Людмила организовала наше творческое сотрудничество с московской художницей Наташей Тарр, которая познакомилась с историей микрорайона через мои очерки и книги и создала красочный плакат, выразивший культурную и историческую специфику места. В центре рисунка Наташа разместила именно цветок груши как достопримечательности Овсища. Художественные плакаты появились на улицах и вызвали множество вопросов – это был еще один прекрасный повод, чтобы, отвечая на них, рассказывать историю Овсища тем, кто здесь живет. Также для «Городской среды» я провел экскурсию по Овсищу (наверное, первую в истории района) – и конечно, с обязательной остановкой возле Груши.

Здесь будет очень кстати вспомнить о значении грушевого дерева в народной традиции. У всех славянских народов груша окружена ореолом почитания и любви. С грушей связаны обряды и поверья славян, направленные на плодовитость, здоровье детей, крепкий брак и любовь. Сербы говорят: «Грушенька – моя церковка» и совершенно искренне считают, что молиться Богу можно не только в храме, но и у дерева груши. В Белоруссии есть множество историй об иконах Богородицы, явленных именно в ветвях груши. В русской традиции груша считается деревом, несущим добро и процветание. Груша почитается у всех славянских народов, и у русских, в том числе, «женским» деревом: наши предки полагали, что для плодовитости и здорового потомства, женщина должна жить рядом с грушей, есть ее плоды и сидеть под этим деревом как можно чаще.

К сожалению, под нашей Грушей сидеть даже изредка не получается, и понятно почему: узкий тротуар вдоль улицы Алексея Алехина – самый оживленный на этой улице, так как ведет к автобусной остановке. Через пару лет, после реконструкции и расширения улицы, я надеюсь, у художников появится пространство для того, чтобы написать майскую красавицу во всём ее великолепии.

А пока – пожелание пешеходам: когда спешите по этому тротуару на автобус или возвращаетесь домой, не забывайте, что проходите рядом с почтенным и добрым деревом!

Олег Ивченко

Теги: #псков #краеведение #история #Овсище
Источник: Псковская Лента Новостей
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