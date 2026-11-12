 
Общество

Центры медицины здорового долголетия появятся во всех регионах России до конца года

3

До конца 2026 года в каждом регионе России планируют открыть головной центр медицины здорового долголетия. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», сообщают в Министерстве здравоохранения Псковской области. 

Ранее вице-премьер объявила о запуске регионального движения «За медицину здорового долголетия». Его задача - развивать это направление медицины и рассказывать россиянам о возможностях сохранения здоровья.

На форуме также обсудили новые медицинские технологии. По словам Татьяны Голиковой, с 2023 по 2026 год в России зарегистрировали 28 отечественных медицинских изделий, созданных с использованием когнитивных природоподобных технологий.

Одним из перспективных направлений стала 3D-печать суставов, тканей и органов. Искусственные суставы, изготовленные с применением таких технологий, используют в российской медицине с 2024 года.

Первые результаты разработок по созданию тканей и органов ожидаются в 2028 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026