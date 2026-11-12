Центры медицины здорового долголетия появятся во всех регионах России до конца года

До конца 2026 года в каждом регионе России планируют открыть головной центр медицины здорового долголетия. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», сообщают в Министерстве здравоохранения Псковской области.

Ранее вице-премьер объявила о запуске регионального движения «За медицину здорового долголетия». Его задача - развивать это направление медицины и рассказывать россиянам о возможностях сохранения здоровья.

На форуме также обсудили новые медицинские технологии. По словам Татьяны Голиковой, с 2023 по 2026 год в России зарегистрировали 28 отечественных медицинских изделий, созданных с использованием когнитивных природоподобных технологий.

Одним из перспективных направлений стала 3D-печать суставов, тканей и органов. Искусственные суставы, изготовленные с применением таких технологий, используют в российской медицине с 2024 года.

Первые результаты разработок по созданию тканей и органов ожидаются в 2028 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».