Общество

Активисты провели субботники в Локне и Новоржеве

В поселке Локня активисты и сторонники «Единой России» провели субботник. Они привели в порядок территории около учреждений: убрали опавшие листья и оформили клумбы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Активисты новоржевского местного отделения партии, депутаты районного и городского собраний фракции «Единая Россия» приняли участие в субботнике по уборке летнего парка Новоржева.

«Хорошо, что нашим дружным активом удалось навести порядок в летнем парке. Парк - это место отдыха новоржевцев, поэтому хочется чтобы оно всегда выглядело достойно. Также планируется продолжить обустройство летнего парка по программе формирования комфортной городской среды, чтобы сделать его более уютным и комфортным для новоржевцев», - сказал председатель собрания депутатов Новоржевского района Александр Кузнецов.

«Совместными усилиями мы сделали доброе дело. Спасибо всем, кто откликнулся на предложение поучаствовать в уборке летнего парка, любимого места отдыха жителей Новоржева и Новоржевского района», - добавила глава городского поселения «Новоржев» Оксана Федорова.