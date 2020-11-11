Общество

«Подстрочник» с Евгением Шапкиным. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла сегодня, 11 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним ситуацию вокруг предстоящей реконструкции танцплощадки «Таблетка» под театр кукол, концепцию новогоднего украшения Пскова, перспективы развития Ольгинской набережной, территории за «Акваполисом» и пространства площади Ленина. Также Евгений Шапкин поделился мнением по поводу идеи исключить из реестра объектов культурного наследия разрушенные здания и рассказал, на каком этапе находится реализация проекта парка «Россия – моя история». В рамках эфира также были затронуты и другие актуальные вопросы архитектурной и градостроительной тематики.