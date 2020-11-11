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Общество

Представлен новый руководитель ФАС России

11.11.2020 13:21|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому возглавить Федеральную антимонопольную службу. Шаскольский на встрече в Доме правительства принял предложение главы правительства. 

Михаил Мишустин обозначил задачи главы ФАС и пожелал Максиму Шаскольскому удачи на этом посту, пишет ТАСС.

Кроме того, он предложил Игорю Артемьеву, возглавлявшему Федеральную антимонопольную службу, пост помощника председателя правительства. «Хочу сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы, и вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства», - обратился глава кабинета министров к Игорю Артемьеву.

«Огромное спасибо за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься», - ответил Игорь Артемьев.

Теги: #правительство #ФАС России
Источник: Псковская Лента Новостей
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