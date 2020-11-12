Общество

Строящийся в Псковском районе соцгородок посетил губернатор

Ход строительства социального городка в Псковском районе проинспектировал губернатор Михаил Ведерников. «Социальный городок - сложный объект, нужен достаточно высокий темп работы, чтобы уложиться в сроки», - сказал он во время выезда на объект 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель подрядчика сообщил, что сейчас возводятся два корпуса, еще четыре (три жилых и один административный) уже построены, но пока стоят без отделки. «До конца года все двухэтажные здания будут сделаны под кровлю», - пообещал подрядчик. В планах также - благоустройство прилегающей территории, будут предусмотрены прогулочные зоны и места для парковки.

Губернатор поинтересовался, сколько составляет отставание от графика. В ответ прозвучало, что около 60 дней. «Мы нагоним, везде все успеем», - заверил подрядчик.

Глава региона отметил, что объект сложный, необходимо корректировать документацию, региональные власти готовы идти навстречу, консультировать. «Нужен хороший темп работы, все сложности и пожелания будем учитывать и отрабатывать», - сказал Михаил Ведерников. Подрядчик в свою очередь пообещал не подвести.

«В этом году нужно набрать динамику, чтобы завершить объект в скорректированные сроки, которые согласованы с правительством», - подчеркнул губернатор.

Он осмотрел здание, где предусмотрены квартиры для маломобильных групп, а также административной бытовой корпус. В конце встречи губернатор обратил внимание, что каменщики могут работать не в две, а в три смены. «Если все будут работать до 18.00 каждый день, то в сроки не уложиться», - добавил он.

Глава региона поручил увеличить количество рабочих на объекте. «Можно работать и в выходные дни, нужна динамика», - подчеркнул Михаил Ведерников.