Общество

Михаил Ведерников рассказал про вероятность проведения новогодних корпоративов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном видеообращении к жителям региона, размещенном в Instagram-аккаунте, отметил, что со всем вызовами пандемии регион справляется без жестких ограничений, и пока в них по-прежнему необходимости нет. Тем не менее, он предупредил, что исходя из текущих эпидемиологических данных, широкое празднование Нового года маловероятно, то есть, скорее всего, массовые мероприятия останутся под запретом и в декабре.

«Конечно, все зависит от того, насколько серьезно и ответственно мы будем относиться к рекомендациям и требованиям Роспотребнадзора. В настоящий момент, исходя из текущих эпидемиологических данных мы можем сказать, что широкое празднование Нового года маловероятно. Скорее всего, массовые мероприятия останутся под запретом. При этом я рассчитываю, что общими усилиями мы не допустим ухудшения ситуации и не придем, как в некоторых странах Европы к тотальному локдауну. Сделаем все необходимое, чтобы как минимум можно было спокойно ходить в магазины, пункты общественного питания и, конечно, встретить праздник в кругу семьи без ограничений», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что поступало много вопросов касательно рекомендаций Минобрнауки по переводу студентов на дистанционный режим обучения. «Сравнение Псковской области с Москвой и Санкт-Петербургом некорректно. У нас показатели лучше и необходимости в дистанционном обучении на сегодняшний день нет. Конечно, мы будем внимательно анализировать обстановку, но надеюсь, что до этих ограничений не дойдет», - подчеркнул он.