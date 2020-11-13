Общество

Опочанам напомнили о безопасном использовании электронагревательных приборов

Противопожарный рейд состоялся в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

15 ноября сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам в Опочке проведен профилактический рейд.

В ходе рейда осуществлен обход домовладений, проведены инструктажи о соблюдении требований пожарной безопасности, в том числе с одиноко проживающими гражданами и многодетными семьями. Распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов, по предупреждению детской шалости с огнем, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена информация об обстановке с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе, требования пожарной безопасность при использовании электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

В рейде соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.