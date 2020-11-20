Общество

Руководство Великих Лук поздравляет налоговиков с профессиональным праздником

«Уважаемые работники и ветераны Федеральной налоговой службы России! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации! Налоговая служба является одной из наиболее эффективных структур государственного управления, основой финансовой системы страны, фундаментом ее экономической безопасности. От стабильности и полноты налоговых поступлений в бюджеты всех уровней зависят развитие экономики и социальной сферы государства, создание благоприятных условий для повышения качества жизни граждан», - говорится впоздравлении.

«Проявляя профессионализм, ответственность и принципиальность, строго придерживаясь требований налогового законодательства, сотрудники Межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки обеспечивают своевременное пополнение федерального, регионального и городского бюджетов, вносят значимый вклад в развитие экономики и решение социальных вопросов, повышение качества жизни граждан. Благодаря высокой квалификации, неравнодушию и верности служебному долгу, работники налоговых органов Великих Лук постоянно совершенствуют методы работы с налогоплательщиками, внедряют современные информационные технологии и цифровые сервисы, чтобы сделать процесс налогового администрирования еще более эффективным. Компетентность, целеустремленность и внимание к людям сотрудников Межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки достойны большой признательности»,- отметили руководители города.

В заключение Николай Козловский и Любовь Романова поблагодарили работников и ветеранов налоговых органов за добросовестный труд, пожелали крепкого здоровья, благополучия, счастья, успешной реализации задуманных планов, мира и согласия в семьях.