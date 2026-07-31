 
Общество

С сентября в РФ изменятся правила перевозок в поездах

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В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах, следует из приказа Минтранса. 

«Внести изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2022 года», — говорится в документе.

Пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, должен предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.

Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено, пишет РИА Новости

При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж.

Согласно изменениям, сопровождающие больше не смогут ездить на специальных местах без присутствия человека с инвалидностью, а требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

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