Выплаты Росгосстраха по страхованию жилья и имущества выросли более чем в 2 раза

Компания «Росгосстрах» подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. Общий объем страховых выплат клиентам за этот период достиг 24,4 млрд рублей (по данным ОСБУ). При этом количество выплат по страхованию имущества физических лиц (ИФЛ) выросло более чем вдвое — на 116%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Поддержка в чрезвычайных ситуациях

Первое полугодие выдалось непростым для многих регионов страны. Только в сегменте ИФЛ Росгосстрах помог восстановить жилье 19 тысячам клиентов, столкнувшимся с последствиями природных катаклизмов, падения обломков БПЛА и прочими рисками.

Среди наиболее заметных событий: аномальные снегопады (свыше 180 млн рублей было выплачено 4 тысячам клиентов, чье имущество пострадало от стихии) и падения БПЛА (география таких страховых случаев расширилась до 20 регионов, а объем выплат по ним вырос на 10% по сравнению с прошлым годом).

В целом с января по июнь этого года рекордные 9 страховых событий (помимо снегопадов) получили в Росгосстрахе статус «массовые». Общая сумма оперативной помощи клиентам по ним превысила 36 млн рублей, а основной объем выплат пришелся на Нижегородскую, Кировскую, Томскую области и Республики Мордовия и Чувашия.

Рост выплат в других ключевых сегментах

По другим массовым видам страхования количество выплат Росгосстраха тоже возросло: на 186% в страховании путешественников (4,7 тыс. выплат), на 73% в ипотечном страховании (1,2 тыс. выплат) и на 17% в автокаско (более 23 тыс. выплат).

В корпоративном секторе наиболее заметные выплаты за 1 полугодие 2026 года: 106 млн и 98 млн рублей — по сельскохозяйственным рискам в Ростовской области, 89 млн рублей — по договору сострахования стартового комплекса. Также более 600 млн рублей Росгосстрах выплатил по событиям, связанным с последствиями атак БПЛА на предприятия.

Финансовые итоги

Высокая активность в выплатах подкрепляется устойчивым финансовым положением компании. По данным опубликованной отчетности, выручка СК «Росгосстрах» за первое полугодие 2026 года достигла 51,2 млрд рублей, что на 3,5% больше показателя первого полугодия прошлого года. Наилучшие результаты у РГС в классическом страховании домов и квартир — это флагманская линия бизнеса компании, и в страховании ипотеки.

Активы Росгосстраха за 6 месяцев 2026 года составили 130,9 млрд рублей, чистая прибыль достигла 3,1 млрд рублей, а собственный капитал — 74,2 млрд рублей.