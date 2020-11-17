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Общество

Финалистки конкурса «Миссис Псков» примерили корону

17.11.2020 12:34|ПсковКомментариев: 0

Финалистки конкурса красоты «Миссис Псков - 2020» приняли участие в фотосессии с короной конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.

Специальные образы и прически подготовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

Екатерина Белокурова

Юлия Бурмистрова

Ирина Васильева

Наталья Красикова

Алеся Мамедова

Ирина Маркова

Ольга Матвеева

Бэлла Меньшикова

Руфина Писарева

Инесса Сандул

Алена Силина

Юлия Федорова

Наталья Федотушкина

Визажисты проекта: Евгения КальюОльга ЖуравлеваАнастасия Ламкова. Мастера по прическам: Юлия ЯковлеваЕкатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Фотограф проекта - Ирина Большакова.

Теги: #конкурс #Акваполис #миссис псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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