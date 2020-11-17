Финалистки конкурса «Миссис Псков» примерили корону

Финалистки конкурса красоты «Миссис Псков - 2020» приняли участие в фотосессии с короной конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.
Специальные образы и прически подготовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.
Екатерина Белокурова
Юлия Бурмистрова
Ирина Васильева
Наталья Красикова
Алеся Мамедова
Ирина Маркова
Ольга Матвеева
Бэлла Меньшикова
Руфина Писарева
Инесса Сандул
Алена Силина
Юлия Федорова
Наталья Федотушкина
Визажисты проекта: Евгения Калью, Ольга Журавлева, Анастасия Ламкова. Мастера по прическам: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Фотограф проекта - Ирина Большакова.