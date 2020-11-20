Володин высказался против инициативы Васильева насчет штрафов за превышение скорости

Председатель Государственной Думы высказался против инициативы депутата от Псковской области Александра Васильева насчет введения штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Вячеслав Володин считает, что прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать. Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета.
По мнению Вячеслава Володина, данная инициатива не будет поддержана. Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км до 10 км. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км. На его взгляд, кроме многих аргументов против этой инициативы, присутствует в том числе фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.
После публикаций в СМИ об инициативе Александра Васильева, депутат записал видео, которое опубликовал в своем Instagram.
При этом, депутат признал, что «никто не идеален» и состояние дорог также вынуждает иногда нарушать ПДД. Он отметил, что организация безопасности дорожного движения не должна быть никак связана с политикой или с какой-либо политической партией. По его мнению, подобными вопросами должны заниматься «вышестоящие органы». «Например, правительство. Есть специальная комиссия, она и должны решать. Она изменяет правила дорожного движения, исходит из той ситуации, которая есть в регионах, из того, какие силы есть в полиции, какие есть возможности у Минтранса и субъектов России», - заявил политик.