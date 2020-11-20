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Общество

Володин высказался против инициативы Васильева насчет штрафов за превышение скорости

20.11.2020 21:03|ПсковКомментариев: 2

Председатель Государственной Думы высказался против инициативы депутата от Псковской области Александра Васильева насчет введения штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. 

Вячеслав Володин считает, что прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать. Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета.

По мнению Вячеслава Володина, данная инициатива не будет поддержана. Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км до 10 км. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км. На его взгляд, кроме многих аргументов против этой инициативы, присутствует в том числе фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

После публикаций в СМИ об инициативе Александра Васильева, депутат записал видео, которое опубликовал в своем Instagram. 

 

 

«Сказанное является лишь моим мнением. Оно заключалось в том, что каждый человек, который превышает скорость на 1 км/ч уже априори является нарушителем. То есть, он нарушил правила дорожного движения. Давайте вспомним, как вы сдавали на права: вы сидели в машине с сотрудником ГАИ и должны были проехать по городу какое-то определенное количество километров. Если бы вы превысили скорость при нем или разговаривали бы по телефону, или не пристегнулись бы, сдали бы вы на права?», - спросил Александр Васильев у своих подписчиков. 

При этом, депутат признал, что «никто не идеален» и состояние дорог также вынуждает иногда нарушать ПДД. Он отметил, что организация безопасности дорожного движения не должна быть никак связана с политикой или с какой-либо политической партией. По его мнению, подобными вопросами должны заниматься «вышестоящие органы». «Например, правительство. Есть специальная комиссия, она и должны решать. Она изменяет правила дорожного движения, исходит из той ситуации, которая есть в регионах, из того, какие силы есть в полиции, какие есть возможности у Минтранса и субъектов России», - заявил политик. 

Теги: #Единая Россия #дороги #Госдума #политика #Безопасные дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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