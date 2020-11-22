Общество

Псковский губернатор попросил 500 млн рублей на новое медоборудование

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи попросил президента России Владимира Путина выделить региону 500 млн рублей на оснащение медицинских организаций высокотехнологичным медицинским оборудованием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор подчеркнул, что власти региона стремятся обновить оборудование в медицинских учреждениях как областного, так и районного уровня. «Это стратегические направления работы, учитывая нашу демографическую ситуацию и крайне высокий дефицит врачебных кадров. В наших медучреждениях работают высококвалифицированные врачи, которые способны обеспечивать качественную диагностику заболеваний, проводить малоинвазивные оперативные вмешательства и внедрять современные медицинские технологии», - сказал он.

«Оснащение государственных медицинских организаций Псковской области высокотехнологичным медицинским оборудованием позволит создать завершенную систему маршрутизации пациентов, корректно и на ранних стадиях верифицировать диагнозы и назначать стратегию лечения, - продолжил губернатор. - На закрытие всех основных позиций нам необходимо закупить технику по профилям "офтальмология", "урология", "оториноларингология" и "неврология". На эти цели нам необходимо порядка 500 миллионов рублей, но это позволит закрыть потребности региона по всем основным позициям новой техники на несколько лет вперед».

«Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел обратиться к вам с просьбой поддержать наше обращение и поручить правительству Российской Федерации выделить эти средства в 2021 году. А мы со своей стороны гарантируем закупить и поставить медицинское оборудование в медицинские учреждения областного и районного уровней до конца 2021 года», - добавил губернатор.