Общество

Ушел из жизни экс-руководитель областного профсоюза работников образования Юрий Андреев

Сегодня, 23 ноября, на 78-м году жизни скончался ветеран профсоюзного движения Псковской области Юрий Андреев. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Юрий Николаевич Андреев родился 14 марта 1942 года в деревне Липно Тверской области. Проработал в системе образования 50 лет. В период учебы в педагогическом институте и после его окончания работал учителем, заместителем директора, директором в средних школах Псковской области. Зарекомендовал себя грамотным, постоянно ищущим, целеустремленным педагогом и организатором.

В течение 24 лет возглавлял Псковскую областную организацию профсоюза работников образования и науки РФ - с ноября 1988 по сентябрь 2013 года. Настойчиво защищал социально-экономические права и интересы всех и каждого из 22 тысяч членов профсоюза образования.

Награжден медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, значком «Отличник народного просвещения», грамотой министерства образования РФ за успехи в педагогической и социальной защите работников образования, Почетной грамотой Псковского областного Собрания депутатов, грамотой администрации области, Грамотой ФНПР, нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в Профсоюзах», Почетной грамотой Псковского облсовпрофа, медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», медалью «100 лет профсоюзам России» , нагрудным знаком Общероссийского профсоюза образования «За активную работу в Профсоюзе», нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России».

«Коллектив Псковского областного совета профессиональных союзов, руководство и члены областных профсоюзных организаций выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича», - отметили в облсовпрофе.