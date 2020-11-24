Общество

Псковичи рассказали о самых темных местах в городе

В чем точно одинаково ущемлены жители центра Пскова и городских окраин, так это в уровне освещенности улиц. Хоть глаз коли сразу после заката, а новые светодиодные фонари подобны звездам, что сияют где-то высоко, но не в состоянии осветить хоть чей-то путь.

На прошлой неделе Псковская Лента Новостей опубликовала материал «В потемках» о ситуации на городских улицах в темное время суток. Мы замерили люксометром уровень освещенности на наиболее оживленных магистралях. Светодиоды освещают дорогу пятнами, на тротуары их света не хватает, нарушена освещенность пешеходных переходов, в целом до нормы далеко даже в центре, а есть в городе места, где люксометр показывает 0.

После выхода материала в редакцию обратился житель микрорайона Корытово Михаил Абрин и рассказал о том, какой удивительный парадокс наблюдают горожане в частном секторе. По его словам, на улице Яна Райниса нынешней весной заменили фонари. Вместо прежних бетонных световых опор вдоль дороги встали металлические «ноги» со светодиодными светильниками. Они не отработали ни дня, так и возвышаются уже полгода музейными экспонатами. Мы отправились на место, чтобы увидеть все своими глазами.

Повернув на дамбе в сторону Корытово, мы поначалу увидели ровно то же, что и на большинстве улиц: фонари пока что горят, но только по одной стороне. Даже если на другой стороне улицы столбы стоят, то лампочки выключены. Свет бьет точечно, прямо под фонарь, на всю ширину дороги его не хватает. Но это еще полбеды. В какой-то момент по мере продвижения по улице фонари действительно стоят попросту выключенными. Освещение дают Луна в небе, фары встречных машин и световозвращатели, прикрепленные к фонарным столбам, вероятно, в качестве небольшой компенсации.

Фото Вадима Боченкова.

«Сейчас нет еще шести вечера, много машин, а если ехать тут часов в девять или позже — полный мрак, видно только то, что сам себе фарами подсветил», - описывает Михаил ежедневную картину.

Фото Вадима Боченкова.

Участок без освещения выходит за пределы города, где улица Яна Райниса плавно втекает в деревню Малая Гоголевка. Коттеджи а-ля замок графа Дракулы здесь перемежаются с обычными домами. То есть не все жители ездят исключительно на машинах. Кто-то пользуется автобусом №8, ходит в местный магазинчик. Ситуация усугубляется тем, что тротуар не просто отсутствует, нет даже нормальной обочины. Узкая полоска грязи с лужами превращается в настоящую полосу препятствий даже для здоровых взрослых, что уж говорить про стариков и детей. Водителям тоже тут не по себе, вдоль дороги высятся заборы, Михаил говорит, что из-за них едешь будто в желобе. Случись что, некуда будет отвернуть водителю и отскочить пешеходу.

Фото Вадима Боченкова.

Псковичи активно делятся в сети своими наблюдениями из других районов города.

«Что опять творится с освещением в городе? Вот так выглядят улицы Труда и Звездная, - опубликовал снимки с Запсковья пользователь Фейсбука Александр Елисеев. - Дорога, автобусные остановки, пешеходные переходы - все в темноте. Ни один фонарь не работает. А потом удивляемся, откуда аварии и сбитые люди на переходах».

Фото Александра Елисеева.

На сайте губернатора жительница Пскова Анастасия Пахтусова завела целую рубрику «Владения графа Потемкина», под таким заголовком она пишет про то, что видит на улицах.

«От железнодорожного переезда после конечной остановки «Пчеловод» района Лисьи Горки в сторону трассы на Санкт-Петербург до весового поста ГАИ не горит ни один из фонарей, а их там более 10 штук по правой стороне, - пишет девушка. - Освещение только от заправки находящейся по левую сторону – и все. Вчера выезжали в Невель и были удивлены полной темнотой данного участка трассы. Каких-то столбиков наставили отражающих, а фонарные столбы стоят без света».

Ответ она получила изумительный, в том духе, что раз на балансе города фонари не стоят, то и «выполнить работы по ремонту светильников за счет бюджетных средств не представляется возможным».

Насыпали проблемных мест и участники сообщества Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».

«На улице Карбышева от дома 52 до дома 62 вообще никогда не было освещения, отпускать детей на улицу опасно, темень и лес кругом. И это областной центр», - недоумевает Алексей Гаращенко.

«В городе есть участки с нерегулируемыми переходами и отсутствием освещения. Один из них - участок улицы Труда от Звездной до Текстильной», - сообщила Инна Николаева.

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«Остановка "Детский парк", вообще темень, ни одного фонаря не горит. И, если честно, то в такой темноте я даже не увидела, есть ли там вообще какие-то фонари, может их там и нет, в самом парке свет горит, но до остановки свет не достает. И это центр города. Про другие районы говорить не стоит. А освещение дорог такое, как будто в фонарях лампочки по 10 ватт», - пожаловалась Татьяна Малинина.

«На днях обратил внимание, утром, когда выключается уличное освещение, становится в разы лучше видно пешеходов! Парадокс, да и только!!!» - поерничал Сергей Гембух.

И в этой шутке только доля шутки. Как говорится, если не видно разницы, зачем платить больше? Может, ну его совсем, такое освещение? Это ж какой прибыток городскому бюджету получится! Почти по сто миллионов ежегодно! Псковская Лента Новостей продолжит освещать ситуацию в самых темных уголках города. Мы ждем в комментариях новые адреса.

Юлия Магера