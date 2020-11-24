Общество

Михаил Ведерников: Важно, чтобы программы развития области формировались с учетом интересов районов

Губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентиной Понизовской, приуроченную к 25-летию объединения. В обсуждении принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников поздравил Валентину Понизовскую и членов Ассоциации с праздничной датой, отметив высокую роль организации в деятельности органов местного самоуправления. «Это очень значимая структура, позволяющая объединить потребности, взгляды муниципалитетов и донести их до региональной власти. Крайне важно, чтобы программы развития области формировались с учетом интересов и особенностей каждого района», - отметил Михаил Ведерников и вручил Валентине Понизовской благодарственное письмо администрации области, а всей ассоциации он передал почетную грамоту губернатора за большой вклад в развитие местного самоуправления.

Александр Котов присоединился к поздравлениям, отметив большой вклад ассоциации в деятельность по продвижению инициатив органов местного самоуправления.

Далее участники встречи по телефону поздравили с 25-летием организации ее первого председателя Леонида Кострицу. Михаил Ведерников поблагодарил его за то, что тот положил начало важной работе по развитию органов местного самоуправления. Александр Котов в свою очередь отметил бесценный опыт, который смог получить в совместной работе с Леонидом Кострицей. В ответ Леонид Кострица поблагодарил за оказанное внимание и пожелал руководству региона достойно справиться с современными вызовами, которые сейчас стоят перед регионом.

В продолжение встречи Валентина Понизовская доложила о работе Совета муниципальных образований. В настоящее одним из основных направлений деятельности организации является поддержка территориальных общественных самоуправлений. «В Псковской области ТОСы получили активное развитие. По сравнению с прошлым годом их число в регионе удвоилось - до 120. Инициативы территориальных самоуправлений с каждым годом позволяют решать на местах все больше актуальных и важных задач», - подчеркнула Валентина Понизовская.

В рамках встречи стороны также обсудили вопрос финансирования мероприятий государственной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». С учетом того, что в регионе все активнее получают развитие ТОСы, ассоциация выступила с предложением увеличить в следующем году финансирование проектов, которые поступают от ТОСов. Глава региона отметил, что этот вопрос проработают, в том числе в рамках работы над проектом бюджета на следующий год.