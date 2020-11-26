Общество

«Европа Плюс» дарит Sony PlayStation 5

27 ноября радио №1 в России «Европа Плюс» подарит своим слушателям Sony PlayStation 5. Шанс стать обладателем игровой консоли Sony PlayStation 5 получит каждый, кто с 23 по 27 ноября в 8:40 сможет дозвониться в популярное утреннее шоу «Бригада У».

«Самую желанную новинку года сейчас непросто купить, зато легко можно выиграть на "Европе Плюс"», - отметили на радиостанции. Правильно ответившие на вопросы Джема, Вэла и Вики, перейдут в следующий тур, а победителя ведущие определят в прямом эфире 27 ноября.

Подробная информация об этой и других акциях - в эфире радиостанции, на europaplus.ru, в мобильных приложениях, а также на страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной аудитории и доле рынка по аудитории, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно ее выбирают более 16,9 млн человек (13,8% населения), доля рынка по аудитории — 8,8%. Еженедельная аудитория радиостанции составляет около 38,3 млн человек (31,3% населения).

Mediascope, Radio Index — Россия 0+, возраст 12+, ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 2020, Daily Reach, AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч).