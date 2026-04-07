ИИ — изнанка идеала

Пока одни эксперты присылают журналистам комментарии, созданные через нейросеть, а госструктуры отправляют гражданам ответы на обращения, генерируя их с помощью промтов, — другие специалисты развивают свою медийность, подчеркивая отсутствие ИИ в работе, а рядовые пользователи отписываются от сгенерированного контента. На разнонаправленные тренды обратила внимание обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она пишет о том, почему людей всё сильнее отвращает вторжение искусственного интеллекта в реальную жизнь.

Недавно я в своей работе столкнулась с ужасающей вещью. Чтобы было понятнее, чуть приоткрою двери профессиональной кухни. Журналисты свои статьи не из головы берут, а общаются со множеством умных людей, прежде чем донести их позицию до читателей. Эксперты своим мнением могут поделиться при личном общении, по телефону или прислать письменно — кому как удобнее. И вот недавно опытный специалист, действительно, разбирающийся в вопросе, чье мнение для меня и читателей ценно тем, что за ним стоит живая ежедневная практика — этот специалист прислал мне комментарий, написанный нейросетью. А что, удобно, скормил машине промт: «Ты — эксперт в своем деле с множеством профессиональных наград и многолетним опытом сотрудничества со СМИ, умеешь объяснять сложные вещи, простыми словами. Растолкуй вот этот вопрос так, чтобы сохранить фактическую сторону, но понял бы и пятиклассник». Минута — и комментарий готов, засылай приставучим журналистам, повышай свой медийный капитал.

Но мне-то нужен был не готовый ответ из машины! Хотела я совсем другого: приобщиться к многолетнему опыту конкретного отраслевого профи. Получить не только сухие факты, но и неизбежно прорывающееся личное к ним отношение, трактовку матёрого аса.

Хвала небесам, человек еще может отличить созданное другим человеком от компьютерного изделия. В настоящий момент времени — может. Весь ужас в том, что созданные человеком электронные твари быстро эволюционируют. Очень скоро — слишком — мы перестанем различать настоящее и вымышленное. Останется только навсегда выйти из этой компьютерной симуляции. Что многие сейчас и делают, отписываясь от каналов и сообществ, где замечают сгенерированные иллюстрации и тексты.

Информационное поле и без того слишком плотное, чтобы еще пропускать через свой разум всю эту пустую чушь.

Беда в том, что использование нейросетей подается как некий знак качества на государственном уровне. Чиновники с гордостью говорят о внедрении искусственного интеллекта в свою работу. Для нас с вами — ничего хорошего. ИИ пишет пресс-релизы, с помощью которых госструктуры общаются с обществом через СМИ. Он же составляет ответы на обращения граждан, плодя типовые отписки про «в случае выделения финансирования в перспективном периоде». Живые люди с их настоящими проблемами все сильнее ускользают из фокуса внимания государевых мужей. Немудрено совсем оторваться от реальности.

Хотя уже наметился и обратный тренд. Не далее как в минувшие выходные видела «ВКонтакте» сториз юристки Ольги Степановой, переехавшей в Петербург из Пскова. Она сообщила, что завела собственное сообщество и рассказала, зачем стоит на него подписаться. В том числе, потому что там «никакого ИИ». Устали уже все от однотипной жвачки.

Нейросети поначалу казались помощниками профессионалов, которые будут вместо них писать посты и рисовать иллюстрации, а ты только, знай, оформляй клиентов. Достаточно быстро стало понятно, что искусственный контент отвращает живую аудиторию.

Ширится сегмент там называемого «мертвого интернета», зоны, в которой контент создают нейросети, они же его и потребляют. Одни в автоматическом режиме генерируют данные для просмотров, другие с помощью ботов делают эти самые просмотры, показывая рекламодателям «эффективность», но баннеры «видят» только пустые глазницы компьютерных программ. Больше ни для чего подобный контент не пригоден. Люди его видеть уже не хотят и, как могут, сопротивляются.

Недавно я писала о том, как представители РПЦ и западного бигтеха сошлись во мнении об угрозах, которые исходят от нейросетей.

Конечно, я больше обращаю внимание на то, что делается в моей сфере, то есть там, где пишут тексты. Открываешь статью или натыкаешься на пост, созданные с помощью ИИ. Всё так гладенько написано, будто автор наизусть вызубрил пособие «Пиши, сокращай». А он и «вызубрил». Раз — и все правила усвоены железобетонно. Идеальный ученик, любому педагогу на зависть.

Откуда тогда желание немедленно нажать на крестик, закрыть публикацию, а затем добавить «автора» в самый черный список? Оттуда: в погоне за идеальностью выпало главное — человек. Со всем его сложным внутренним устройством, индивидуальным опытом прожитых лет, во всей его противоречивости и неповторимости. Пропали смешные описки и орфографические ошибки, самоповторы и неправильное словоупотребление, нет больше путаницы между Самарой и Саратовом, исчезли «вообщем» и «вкрации». Наступило лингвистическое благоденствие.

И оказывается, что такой прилизанный контент без следов присутствия человека даром никому не нужен.

Верующие еще добавили бы, что пропало живое дыхание Бога. Согласно Библии, Бог создал человека по образу и подобию своему. Сложная вышла система. И теперь человек пытается ее скопировать, уложить в двоичную последовательность нулей и единичек. Получается так себе.

Человек оказался более сложной системой, чем сплетение запутанных проводов.

В начале года целую горку наградных статуэток получил американский сериал «Из многих» («Pluribus»). Не в первый раз, но в новаторской форме перед зрителями поставлен вопрос о том, что есть человек. Что делает человека человеком? По сюжету, из-за космического вируса интеллект всего человечества вместе с суммой прожитого опыта объединены в один, назовем его, сверхразум. Каждый помнит и знает все то, что помнят и знают все другие. Каждый — и мишленовский шеф-повар, и нейрохирург, и высококлассный пилот. Индивидуальность сохранили всего несколько человек на всю планету. Остальные отринули «плохое», сосредоточившись на «хорошем», словно услышали, наконец, многовековые призывы мудрецов. В частности, разумно тратят ресурсы, от электроэнергии до продовольствия (настолько рационально подходят к делу, что на «корм» себе же перерабатывают останки почивших товарищей — не пропадать же халявному протеину), не совершают преступлений, даже животных есть перестали. И очень хотят причинить добро, присоединить к себе оставшихся — желательно добровольно, а вообще, как пойдет.

Аналогий показанному на экране можно проводить массу, идея сериала многослойная (в кои-то веки зрителя не держат за одноклеточное). В том числе, показанное перекликается с проникновением в реальную жизнь нейросетей, этого подобия электронного коллективного разума (до поры — электронного, чипы живым людям уже вживляют, пока добровольно и в виде эксперимента, привет поклонникам теорий заговора).

В каком мире мы хотим жить? В идеально выхолощенном? А существует ли вообще один на всех идеал? Не лучше ли остаться в мире, полном ошибок, заблуждений и по-разному выстроенных систем ценностей — то есть среди людей?

Возможно, вместе с главной героиней «Из многих» стоит побороться за человечество. Потому что человеку все еще нужен человек.

Юлия Магера