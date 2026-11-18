Сотрудники уголовного розыска управления министерства внутренних дел России по Псковской области установили местонахождение 48-летнего Андрея Соловьева, который числился пропавшим без вести с 24 июля 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление МВД России по Псковской области / Max

«В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий в настоящее время местонахождение мужчины установлено. Он жив и здоров. Выражаем благодарность всем неравнодушным гражданам и представителям СМИ, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске Андрея.Соловьева», - написали в ведомстве.

Ранее сообщалось о розыске Андрея Соловьева, 1978 года рождения. С 24 июля 2026 года его местонахождение оставалось неизвестным.