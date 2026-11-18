Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужны ли штрафы за дискредитацию традиционных ценностей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
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Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству одобрил законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей. Штрафы планируют ввести, в том числе, для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение произведений с материалами, дискредитирующими традиционные ценности.
В связи с этим в российском обществе возникла дискуссия. Несмотря на закрепление в Конституции и отдельном указе президента, в общественном сознании понятие традиционных ценностей все еще имеет расплывчатые границы. Каждый второй общественник, политик, журналист трактует эту тему так, как ему заблагорассудится. И это несет в себе очень большую опасность. С одной стороны, традиционные ценности надо защищать от всякого рода деструктивных сил, бороться за морально-нравственные основы нашего общества - с этим мало кто может поспорить. Но, с другой стороны, может возникнуть большое поле для злоупотребления, передергиваний и различных трактовок как самого понятия «традиционные ценности», так и вольной интерпретации состава их «дискредитации». Под предлогом защиты морально-нравственных норм ретивые исполнители могут привести к запрету произведений, которые не соответствуют узкой трактовке этих ценностей.
Общество опасается, что таким образом, можно запретить и половину русской киноклассики. Например, комедию «Любовь и голуби» или фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!». Под запрет могут попасть и картины, получившие Оскар, например, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, где практически все построено на отрицании моральных норм, а также фильмы Квентина Тарантино. Законодательное регулирование этой тонкой и чувствительной сферы открывает «ящик Пандоры». Потому что под категорию дискредитации традиционных ценностей может попасть и критика провалов советских военачальников на первоначальном этапе Великой Отечественной войны. Будет запрещено и ставить под сомнение некоторые достижения страны. Общество может остаться без права на критическую точку зрения.
Мы уже видим, как защита традиционных ценностей иногда ведет к абсурдным требованиям по пересмотру школьной программы – из учебников исчезает часть строк Александра Пушкина, которая кем-то воспринимается как пропаганда алкоголя. Пересмотру могут подвергнуть роль и место отдельных личностей в истории нашей страны - возникает вопрос каким, например, будет отношение к декабристам? Если следовать логике защиты государства от мятежей, их деятельность можно квалифицировать как уголовно наказуемую, хотя в советской школе их оценивали как прогрессивных борцов с закостенелым царским режимом.
Фразу Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...», возможно, придется убирать из курса художественной литературы, потому, что она может оцениваться, как негативное отношению к Родине.
Ключевая проблема данного законопроекта заключается в том, что штрафы коснутся не только кинотеатров, но и онлайн-пространства: социальных сетей, СМИ. Это означает, что даже если программа или новость выйдут до принятия закона о дискредитации, эти материалы придется удалять, так как их распространение будет считаться нарушением закона о защите традиционных ценностей.
Так нужны ли штрафы за дискредитацию традиционных ценностей? Чем они чреваты? Что запрещать, за что штрафовать? Как будет действовать новый закон в случае его принятия? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной дозор».
Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский детально пояснил, для чего и зачем разработан данных законопроект. По его словам, данная инициатива коснется материалов, опубликованных после марта 2026 года. Он также назвал способ, который поможет избежать штрафных санкций.
Депутат Государственной Думы Антон Мороз поддерживает новый закон о защите традиционных ценностей. Он уверен, что в данном случае речь идет не о цензуре ради самой цензуры, а именно о защите основ нашего общества.
Кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Дмитрий Месхиев не отрицает нужности законов о защите ценностей. Однако, по его мнению, их принятие требует тщательного учета нюансов и деталей. Он предупреждает, что игнорирование этих тонкостей приведет к появлению абсурдных запретов.
«Тогда надо запретить продажу алкоголя и так далее. Есть очень много нюансов в таких вещах. Мне кажется, для того, чтобы принимать законы подобного рода, нужно в первую очередь думать о деталях. То, что нужно иметь определённые законы, касающиеся настоящих традиционных ценностей нашей страны - это факт, но всё важное ведь всегда в мелочах. Поэтому если речь пойдёт о каких-то неправильных и идиотских запретах, кроме волны насмешек, негодования и удивления населения это ни к чему не приведёт».
Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, как и другие наши собеседники признает важность законодательного закрепления традиционных ценностей, но скептично настроен к введению штрафов за материал, который уже описан в классической литературе и советском кино.
Заслуженный учитель РФ Владимир Орлов выступает за полный запрет и недопуск к прокату явно антироссийских или аморальных фильмов. Но считает, что чрезмерное регулирование напоминает цензуру XIX века и может привести к необоснованному наказанию работников прессы.
Историк Татьяна Пасман полагает, что дискредитировать традиционные ценности невозможно. Она с настороженностью относится к принятию законов о защите этих ценностей. Она напомнила, что ценности в разные исторические периоды были разные и это тоже необходимо учитывать.
Главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки» Олег Константинов считает, что данный закон разработан для того, чтобы чиновникам было чем заняться. Штрафы могут стать очередной «палкой» и кормушкой для тех, кто будет их выписывать.
Сегодняшняя тема вызвала ряд вопросов у наших собеседников. С одной стороны, категорически против введения закона о дискредитации традиционных ценностей никто не высказался. Спикеры полагали, что совершенствование нормативной базы – это неплохо. Однако они подчеркивали, что если детали этого законопроекта и принципов привлечения к штрафам не будут проработаны, то в таком случае это будет похоже на цензуру и обречет законопроект на негативную реакцию общества.
Александра Мошина.