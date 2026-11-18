Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужны ли штрафы за дискредитацию традиционных ценностей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству одобрил законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей. Штрафы планируют ввести, в том числе, для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение произведений с материалами, дискредитирующими традиционные ценности.

В связи с этим в российском обществе возникла дискуссия. Несмотря на закрепление в Конституции и отдельном указе президента, в общественном сознании понятие традиционных ценностей все еще имеет расплывчатые границы. Каждый второй общественник, политик, журналист трактует эту тему так, как ему заблагорассудится. И это несет в себе очень большую опасность. С одной стороны, традиционные ценности надо защищать от всякого рода деструктивных сил, бороться за морально-нравственные основы нашего общества - с этим мало кто может поспорить. Но, с другой стороны, может возникнуть большое поле для злоупотребления, передергиваний и различных трактовок как самого понятия «традиционные ценности», так и вольной интерпретации состава их «дискредитации». Под предлогом защиты морально-нравственных норм ретивые исполнители могут привести к запрету произведений, которые не соответствуют узкой трактовке этих ценностей.

Общество опасается, что таким образом, можно запретить и половину русской киноклассики. Например, комедию «Любовь и голуби» или фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!». Под запрет могут попасть и картины, получившие Оскар, например, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, где практически все построено на отрицании моральных норм, а также фильмы Квентина Тарантино. Законодательное регулирование этой тонкой и чувствительной сферы открывает «ящик Пандоры». Потому что под категорию дискредитации традиционных ценностей может попасть и критика провалов советских военачальников на первоначальном этапе Великой Отечественной войны. Будет запрещено и ставить под сомнение некоторые достижения страны. Общество может остаться без права на критическую точку зрения.

Мы уже видим, как защита традиционных ценностей иногда ведет к абсурдным требованиям по пересмотру школьной программы – из учебников исчезает часть строк Александра Пушкина, которая кем-то воспринимается как пропаганда алкоголя. Пересмотру могут подвергнуть роль и место отдельных личностей в истории нашей страны - возникает вопрос каким, например, будет отношение к декабристам? Если следовать логике защиты государства от мятежей, их деятельность можно квалифицировать как уголовно наказуемую, хотя в советской школе их оценивали как прогрессивных борцов с закостенелым царским режимом.

Фразу Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...», возможно, придется убирать из курса художественной литературы, потому, что она может оцениваться, как негативное отношению к Родине.

Ключевая проблема данного законопроекта заключается в том, что штрафы коснутся не только кинотеатров, но и онлайн-пространства: социальных сетей, СМИ. Это означает, что даже если программа или новость выйдут до принятия закона о дискредитации, эти материалы придется удалять, так как их распространение будет считаться нарушением закона о защите традиционных ценностей.

Так нужны ли штрафы за дискредитацию традиционных ценностей? Чем они чреваты? Что запрещать, за что штрафовать? Как будет действовать новый закон в случае его принятия? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский детально пояснил, для чего и зачем разработан данных законопроект. По его словам, данная инициатива коснется материалов, опубликованных после марта 2026 года. Он также назвал способ, который поможет избежать штрафных санкций.

«В 2025 году летом был принят федеральный закон, который запрещает дискредитацию традиционных ценностей. Он действует и на сегодняшний момент. Но не было предусмотрено никакого наказания за эти действия. В первую очередь, новый законопроект будет касаться не простых граждан, а организаций: онлайн-кинотеатры, соцсети, интернет-площадки, где будут размещаться эти материалы. Против них, в первую очередь, будет предусмотрен этот законопроект о наказании, зрителей и потребителей он не коснётся. Поэтому он нацелен в первую очередь на возможность оштрафовать организации, должностных лиц, которые злоупотребляют или целенаправленно дискредитируют эти традиционные ценности. И хотел бы ещё раз отметить, что этот закон о запрете дискредитации традиционных ценностей действует и на сегодняшний момент, и там ничего не меняется, вводится единственное - это штрафы. Я как депутат поддерживаю этот законопроект. Он не является неким "налогом" или сбором средств с граждан Российской Федерации. В первую очередь он нацелен на защиту наших традиций. К сожалению, происходят такие неприятные вещи, когда их дискредитируют. Я считаю, что традиции надо защищать, и это такой путь: предупреждать тех, кто целенаправленно этим планирует заниматься в будущем, что будет соответствующее наказание. Ещё добавлю, что в случае, если Роскомнадзор примет решение и сделает предупреждение, то эти площадки, где размещён материал, должны будут удалить в течение 24 часов. И если этого не произойдёт, только тогда уже начнут действовать санкции».

Депутат Государственной Думы Антон Мороз поддерживает новый закон о защите традиционных ценностей. Он уверен, что в данном случае речь идет не о цензуре ради самой цензуры, а именно о защите основ нашего общества.

«Тему традиционных ценностей я считаю одной из ключевых для нашего государства. Скажу прямо: инициативу и закон я поддерживаю. Напоминаю, что с лета 2025 года фильмы и сериалы, которые дискредитируют наши духовные нравственные ценности, просто не получают прокатного удостоверения. Подчеркну, что здесь идёт речь не о цензуре ради цензуры, а о защите основ, на которых строится общество. Но запрет безответственности - это полдела. Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП, и сейчас вводятся штрафы за распространение такого контента от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц и до 100 тысяч для должностных лиц, 700 тысяч - для юрлиц, которые производят данные нарушения. За повторное нарушение грозит штраф вплоть до трех миллионов рублей. Важный момент: субъектом ответственности здесь выступает тот, кто распространяет контент - владелец сервиса, зарабатывающий на нём. Обычный зритель, который просто смотрит фильм, не нарушает закон. Ответственность наступает не за просмотр, а за отказ навести порядок на своей платформе. Я отец пятерых детей и прекрасно понимаю, что экран - не только окно в мир, но и место, где у ребёнка формируется представление о семье, о том, что правильно, а что нет. Мы с семьёй много занимаемся спортом, вместе с детьми совместные тренировки сближают семью лучше любых мультфильмов. Растить детей на позитивном примере - это и есть работа с традиционными ценностями. Будем отслеживать, как закон работает на практике и работать дальше вместе на результат».

Кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Дмитрий Месхиев не отрицает нужности законов о защите ценностей. Однако, по его мнению, их принятие требует тщательного учета нюансов и деталей. Он предупреждает, что игнорирование этих тонкостей приведет к появлению абсурдных запретов.

«Тогда надо запретить продажу алкоголя и так далее. Есть очень много нюансов в таких вещах. Мне кажется, для того, чтобы принимать законы подобного рода, нужно в первую очередь думать о деталях. То, что нужно иметь определённые законы, касающиеся настоящих традиционных ценностей нашей страны - это факт, но всё важное ведь всегда в мелочах. Поэтому если речь пойдёт о каких-то неправильных и идиотских запретах, кроме волны насмешек, негодования и удивления населения это ни к чему не приведёт».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, как и другие наши собеседники признает важность законодательного закрепления традиционных ценностей, но скептично настроен к введению штрафов за материал, который уже описан в классической литературе и советском кино.

«Во-первых, существует всё-таки законодательство. Есть указ президента, соответствующие статьи в Конституции, и это чрезвычайно важный и очень точный документ - даже не указание, а точная основа, которая так или иначе описывает традиционные и историко-культурные ценности. С другой стороны, прежде чем вводить какие-либо штрафы, тем более за то, что будет продемонстрировано и было снято там в 60-70 годы, где действительно есть сюжеты, связанные с разрушением семьи, над этим надо весьма внимательно подумать. Проще всего ввести соответствующий штраф, но потом очень сложно объяснять, почему в русской классической литературе, которая является частью того же самого историко-литературного, историко-культурного кода, великие писатели и поэты писали о том, что кто-то может выпить или поднять кружку, либо кто-то может там поменять семью по тем или иным причинам».

Заслуженный учитель РФ Владимир Орлов выступает за полный запрет и недопуск к прокату явно антироссийских или аморальных фильмов. Но считает, что чрезмерное регулирование напоминает цензуру XIX века и может привести к необоснованному наказанию работников прессы.

«Если уж фильм явно антироссийский, если там пропагандируются всякие извращения, типа нетрадиционных сексуальных отношений, их сразу надо закрывать и даже не штрафовать, просто нельзя такие фильмы выпускать в прокат. А так остальное - да ради бога. И действительно тут должна быть очень тонкая грань, нечего так с плеча рубить всем этим делам. Напишут что-нибудь, потом тебя бац - оштрафуют. Это перебор, я считаю».

Историк Татьяна Пасман полагает, что дискредитировать традиционные ценности невозможно. Она с настороженностью относится к принятию законов о защите этих ценностей. Она напомнила, что ценности в разные исторические периоды были разные и это тоже необходимо учитывать.

«Традиционные ценности - это конечное основание жизни и развития любого общества, которое складывалось тысячелетиями. У общества всегда есть свои механизмы защиты этих самых ценностей от их разрушения. И в этом смысле дискредитировать традиционные ценности просто невозможно. Общество не допустит этого само. Но нужно помнить и о том, что в разные исторические эпохи эти ценности тоже менялись. И это одна из сложностей, с которой столкнутся те, кто решил принять подобный закон. Ценности - это очень тонкая материя, и найти внятные юридически вменяемые критерии, по которым можно будет понять: это дискредитация или не дискредитация,- на мой взгляд, очень сложно. До тех пор, пока это не будет разработано теми, кто инициирует подобные идеи, вводить такой закон просто нельзя, потому что он станет способом борьбы с ветряными мельницами или даже борьбы с тем, с чем нельзя бороться. Яркий тому пример, когда из стихотворения Пушкина вынимают целый фрагмент якобы потому, что он не соответствует нашим традиционным ценностям. И это просто неуважение к великому поэту».

Главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки» Олег Константинов считает, что данный закон разработан для того, чтобы чиновникам было чем заняться. Штрафы могут стать очередной «палкой» и кормушкой для тех, кто будет их выписывать.

«Могу сказать так: депутаты нас даже и спрашивать не будут, они уже и не спрашивали. Решили ввести - значит, введут. Это полный бред. Давайте вспомним: совсем недавно вводили программу. Даже москвичи сейчас говорят, что это всё для галочки, это никому ничего не надо. Главное - чтобы как бы занять чиновников. Что касается нумерации в афишах, по возрасту, когда всё делим, - это же до сих пор проверяется и везде выставляется. И первое время вообще за это даже по головке нас не гладили. На мой взгляд, это очередной проект, который они придумали, чтобы чем-то заниматься. Что касается журналистов, ну, печально. Но в любом случае мы защищаем традиционные ценности. По крайней мере, журналисты всегда защищали и стояли на этих позициях. В душе у каждого существовал и существует внутренний редактор, и поэтому не нужна была никакая очередная цензура. Это попахивает, конечно, цензурой. На самом-то деле я считаю, что если есть какие-то нарушения, дискредитация, то можно всегда спокойно обратиться в суд, и нарушитель отвечает перед законом. А штрафы - это такая очень хитрая, тонкая вещь, которая в чьих-то недобросовестных руках может быть палкой. Это такая довольно печальная история. И эти штрафы - кормушка для чиновников».

Сегодняшняя тема вызвала ряд вопросов у наших собеседников. С одной стороны, категорически против введения закона о дискредитации традиционных ценностей никто не высказался. Спикеры полагали, что совершенствование нормативной базы – это неплохо. Однако они подчеркивали, что если детали этого законопроекта и принципов привлечения к штрафам не будут проработаны, то в таком случае это будет похоже на цензуру и обречет законопроект на негативную реакцию общества.

Александра Мошина.