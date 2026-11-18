57% компаний Пскова принимают молодых специалистов на стажировку. При этом официальные программы стажировок действуют только в 27% организаций, ещё 30% работодателей обходятся без них. Об этом свидетельствуют предоставленные результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, проведённого с 3 сентября по 30 октября 2026 года.

Согласно исследованию, 31% работодателей города вовсе не принимают стажёров.

Среди компаний, которые предлагают стажировки, 47% впоследствии трудоустраивают более половины участников. Ещё 33% готовы принять стажёра в штат только в исключительных случаях, если он произвёл хорошее впечатление. При этом 7% организаций не предлагают работу после стажировки.

Опрос молодых людей до 27 лет показал, что 53% удалось устроиться в компанию, где они проходили стажировку. Каждому пятому не предложили работу, а ещё 17% получили предложение, но сами от него отказались.

Для большинства молодых специалистов стажировка - прежде всего возможность получить практический опыт. Так ответили 62% участников опроса. Ещё 18% рассматривают её как способ устроиться в конкретную компанию, а 13% - как возможность определиться с будущей профессией.