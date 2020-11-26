Общество

Строительство 25 новых ФАПов запланировано в Псковской области в 2021 году

Строительство 25 новых ФАПов запланировано в Псковской области в 2021 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«В современных обстоятельствах, безусловно, особое внимание уделяется развитию здравоохранения. В рамках нацпроектов динамично идет обновление первичного звена. Так, в 2021 году будет продолжено развитие системы ФАПов – запланировано строительство более 25 новых пунктов. Финансирование государственной программы "Развитие здравоохранения" вырастет на 1,5%, до 5 млрд 535 млн рублей. В том числе 2 млрд 728 млн предусмотрено на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 1 млрд 122 млн – на деятельность госучреждений, 648 млн – на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Предусмотрены средства на покупку служебного жилья медицинским работникам», - перечислил планы губернатор региона.

По инициативе фракции «Единая Россия» и при поддержке депутатов Псковского областного Собрания депутатов, в 2020 году оно было увеличено с 9 до 34 млн рублей. На эти средства было приобретено 16 квартир. В рамках образовавшейся экономии до конца года будет закуплено еще 2. В 2021 году финансирование будет сохранено в том же объеме, добавил Михаил Ведерников и напомнил, что во время обсуждения с фракциями предложил сделать это постоянно действующей региональной программой, и по возможности увеличивать сумму выделяемых средств. Губернатор поддержал депутатов за то, что поддержали эту инициативу.