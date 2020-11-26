Ирина Богачева призвала не шантажировать бюджет проблемами здравоохранения

Депутат Псковского областного Собрания, главврач Островской районной больницы Ирина Богачева (Единая Россия) призвала коллег по региональному парламенту не шантажировать бюджет на теме здравоохранении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением она выступила сегодня, 26 ноября, на очередной сессии заксобрания региона.
«Сегодня в процессе обсуждения несколько раз озвучивались проблемы в здравоохранении. Не секрет, что 2020 год является годом военных действий по борьбе с коронавирусом. У нас был достаточно большой дефицит кадров, у нас не хватало оборудования. Сейчас ноябрь, и мы уже достаточно достойно отвечаем на все вызовы, которые перед нами ставит коронавирусная инфекция», - подчеркнула парламентарий.
Она напомнила, что в прошлом году Псковской области «практически с неба упало 500 млн рублей» на дооснащение больниц. «Мы услышали, что такие же средства поступят в следующем году. Мне обидно, как главному врачу, когда некоторые оппоненты приводят проблемы в здравоохранении как основные для голосования против проекта бюджета в первом чтении. Мы делаем максимум из того, что можно сделать», - заверила Ирина Богачева.
По его мнению, комитет по здравоохранению справился со своими задачами в полном объеме. «И комитет это не только ее председатель, но и мы все – мы одна команда», - заключила депутат.
Ранее с резкой критикой регионального комитета по здравоохранению в ходе сессии выступил депутат Псковского областного Собрания из Великих Лук Владислав Козловский. Он также призвал не закрывать инфекционные отделения в Невеле и Плюсском районах.