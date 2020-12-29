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Цветочный павильон на остановке «Звездная» в Пскове участвует в новогоднем конкурсе

29.12.2020 15:53|ПсковКомментариев: 0

Цветочный павильон на автобусной остановке «Звездная» в Пскове выдвинули на конкурс новогоднего оформления фасадов и прилегающей территории. Услуги оказывает ИП Митасов.

«Новый год не представить без праздничного оформления. Именно поэтому я декорирую магазин так, чтобы новый год в Пскове был не только увлекательным, но еще и зрелищным», - написал автор заявки.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Все заявки публикуются на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. 

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В настоящее время прием заявок завершен, следующий этап - их оценка конкурсной комиссией.

Теги: #ОМСУ #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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