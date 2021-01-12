Общество

Стали известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление в Пскове

Стали известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление в Пскове среди предпринимателей. Вечером 11 января в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте» завершилось голосование. Его участники выбрали самые удачные варианты праздничного украшения в четырех номинациях. Конкурс проводило МП «Парки и ярмарки города Пскова» совместно с редакцией Псковской Ленты Новостей при поддержке администрации Пскова.

В первой номинации «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса» за претендентов на победу проголосовали 1 249 человек. Первое место досталось ГК «Покровский» (48,2%, 602 голоса). Второе место у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (24,58%, 307 голосов). Третье место занял ресто-бар «Моя История» с результатом 13,13%, 164 голоса.

Во второй номинации «Лучшее праздничное оформление нестационарной торговой точки» за участников проголосовали 1 136 человек. На первом месте оказался «Суши-рум» - 33,36% (379 голосов), на втором - фудтрак «RLB» Псков - 30,11% (342 голоса), на третьем - павильон «Цветы» на остановке «ул. Звездная» - 17,96% (204 голоса).

В третьей номинации «Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли» проголосовали 1 862 человека. В итоге 687 голосов (36,9%) набрала заявка «Пряничной лавки Dessert». Второе место занял ювелирный салон «Королева Марго» с результатом 27,93% (520 голосов), третье - магазин «Nordman» с результатом 8,16 % (152 голоса).

В дополнительной номинации проголосовали 915 человек. В нее были включены заявки, не подходившие по условиям конкурса или не выбранные комиссией, но отмеченные Торгово-промышленной палатой Псковской области. Больше половины голосов (58,36%, 534 человека) собрал висящий на окне Дед Мороз. На втором месте - украшение «Сбербанка». Его выбрали 18,8%, 172 человека. Тройку лидеров замыкает «Трактир 903» с результатам 6,89%. Он набрал 63 голоса.

Для победителей конкурса предусмотрены подарки. В каждой номинации они награждаются:

благодарственными письмами администрации города Пскова;

сертификатами на 30 тыс. рублей гипермаркета сети «Леруа Мерлен»;

сертификатами на 30 тыс. на размещение рекламных материалов о своем предприятии на сайте Псковской Ленты Новостей;

сертификатами на посещение теннисного клуба.

Официальное награждение победителей конкурса состоится 15 января. Все его участники получат благодарности от администрации города. Церемония пройдет в администрации города с соблюдением необходимых санитарных требований.