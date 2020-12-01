Общество

Великолучанин после ампутации ноги заразился коронавирусом от соседа по палате и умер

Семья из Великих Лук просит губернатора Псковской области Михаила Ведерникова разобраться в ситуации, которая привела к смерти их отца 1945 года рождения, а также наказать виновных. Соответствующее обращение опубликовано на сайте губернатор60.рф

С 14 по 28 октября мужчина находился в хирургическом отделении Великолукской городской больницы на операции по ампутации ноги, указывает в обращении его дочь. Лечащим врачом был Алексей Михеев.

«В палату к послеоперационному больному подселили сильно кашляющего "ковидного" больного, которого должны были изолировать при имеющихся симптомах, в результате чего мой отец заразился от него "ковидом", что подтверждено тестом Роспотребнадзора от 29 октября. 23 октября появилась высокая температура, сделали КТ, расшифровку которого врач Михеев ждал до вечера 27 октября», - рассказала великолучанка. В это время, отмечает женщина, ее отец не получал должного лечения от пневмонии и тест на коронавирус не был сделан.

«Его не кормили 5 дней, так как сам он был уже не в состоянии держать ложку», - подчеркнула она.

28 октября врач Алексей Михеев выписал ее отца из больницы «в очень слабом состоянии, предварительно не сняв швы на ампутированной ноге, с 24% поражения легких». «На КТ всегда видно, вызвана ли пневмония "ковидом" или нет, но семье об этом ничего не сказали, подвергнув всех нас заражению», - пояснила женщина.

Отца лечили амбулаторно два дня всеми препаратами, которые рекомендовали при выписке, приходил участковый терапевт. «Но 30 октября ему стало плохо, скорая отвезла его в великолукский филиал Псковской инфекционной больницы, где моего отца оставили в приемном покое и 4 часа не оказывали вообще никакой помощи. Он задыхался, но его оставили лежать до приезда новой скорой в Псков. Дорожкина Наталья Юрьевна (главный врач великолукского филиала областной инфекционной больницы - ред.) сказала, что у нее нет никаких медикаментов, кислорода, и она не может ему помочь. Было упущено очень много времени, и пневмония развилась до 60% на одном легком и 30% на другом», - рассказала она.

31 октября около 13.00 отец великолучанки скончался в Псковской городской больнице в 1-м пульмонологическом отделении. «Почему именно туда, а не в инфекционную больницу отправили ковидного больного, остается загадкой», - отметила она.

Причиной смерти после вскрытия назвали атеросклеротическую болезнь сердца. «А где же сахарный диабет, коронавирус?» - задается вопросом женщина.

«Просим привлечь к уголовной ответственности и уволить хирурга Великолукской городской больницы Михеева Алексея Владимировича за халатное отношение к пациенту в период эпидемии коронавируса. За то, что его действия привели к смерти моего отца и заражению всей нашей семьи, включая мою мать, пожилую женщину 72 лет. А так же привлечь к уголовной ответственности и уволить Дорожкину Наталью Юрьевну (главного врача Великолукского филиала Псковской инфекционной больницы на Октябрьском проспекте) за неоказание помощи инвалиду с коронавирусной инфекцией, что привело к его смерти», - добавила великолучанка.

В комитете по здравоохранению Псковской области Псковской Ленте Новостей сообщили, что по данному факту проводится проверка.