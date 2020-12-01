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Общество

Студенты юрфака ПсковГУ выступили против переезда в «хлев»

03.12.2020 15:33|ПсковКомментариев: 1

Студенты юридического факультета Псковского государственного университета попросили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова не допустить переезда факультета на новый адрес. Обращение учащихся опубликовано на сайте губернатор60.рф.

23 ноября студентам юридического факультета института права, управления и экономики объявили о переезде в другой корпус, расположенный в доме №4 на улице Льва Толстого. На сегодняшний день занятия по специальным учебным дисциплинам проходят в доме №1 на улице Красноармейской.

Студенты интересуются, можно ли проводить такое масштабное мероприятие как переезд юридического факультета в период пандемии. Кроме того, переезд назначен на период, который совпадает с зимней сессией, а также государственной итоговой аттестацией. «Мы переживаем, что это приведет к снижению качества знаний, а вследствие - неудовлетворительной сдаче экзаменов», - говорится в обращении.

Переезд, отмечают учащиеся, вызовет нехватку аудиторного фонда для проведения занятий. Они обращают внимание, что в нынешнем корпусе имеются криминалистический полигон и лаборатория, зал судебных заседаний, где проводятся ежедневные практические занятия по специальным обязательным юридическим дисциплинам.

При этом в корпусе на улице Льва Толстого нет условий для полноценного получения высшего юридического образования, говорится в обращении студентов. «А вместе с тем 90% студентов юрфака проходят обучение на внебюджетной основе, что приносит достойный доход вузу, а значит позволяет организовать достойные условия для получения высшего юридического образования», - подчеркивают они.

«Почему мы должны переезжать в "хлев", когда платим такие огромные деньги за обучение (около 100 000 рублей в год)? За что к нам такое неуважительное отношение со стороны руководства вуза?» - задаются вопрос студенты.

«Ваше обращение принято к рассмотрению комитетом по образованию Псковской области», - ответил председатель комитета Александр Седунов.

Теги: #ПсковГУ #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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